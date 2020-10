Lance Stroll absent des EL3 et incertain pour le GP de l'Eifel

Au lendemain d'une journée vierge de tout roulage en raison de la pluie et du brouillard au Nürburgring, les monoplaces ont enfin pris la piste pour la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de l'Eifel. Toutes sauf une, celle de Lance Stroll, malade. Le Canadien a d'ores et déjà tiré un trait sur cette séance et espère se sentir mieux d'ici les qualifications.

"Lance Stroll ne se sent pas bien à 100% ce matin et il ne participera donc pas aux EL3", a confirmé l'écurie Racing Point. "Son état sera évalué après la séance pour savoir s'il est apte à piloter, et c'est à ce moment que l'équipe confirmera ses plans pour les qualifications."

La communication de l'écurie semble exclure toute hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un cas de COVID-19, puisque la priorité semble être de faire courir son pilote s'il en est capable. Toutefois, une alternative pourrait être de faire appel à un pilote remplaçant pour les qualifications et la course, qui pourrait être Nico Hülkenberg, comme à Silverstone en août, si le pilote allemand peut être prêt à temps.