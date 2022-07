"En surchauffe", Tsunoda compte sur son nouveau psy pour aller mieux

Charger le lecteur audio

L'an dernier, Yuki Tsunoda a été l'auteur d'une première campagne en Formule 1 particulièrement compliquée car marquée par les contre-performances, les accidents et les poussées de colère. Le pilote AlphaTauri est parvenu à corriger les deux premiers points lors de la première moitié de saison 2022, toutefois la gestion du sang-froid est encore à revoir.

Red Bull, qui chapeaute la carrière de Tsunoda, voit d'un très mauvais œil cette colère exacerbée. Il y a peu, le conseiller Helmut Marko avait qualifié le pilote d'"enfant à problèmes" et révélé qu'il consultait un psychologue pour que cette ire n'écorne plus sa pointe de vitesse.

Tsunoda a par ailleurs confié qu'il avait déjà travaillé avec un psychologue du temps de la Formule 2, en 2020, et que ces séances l'avaient aidé à décrocher un volant en catégorie reine : "Je travaillais déjà avec l'autre psychologue/entraîneur de la Formule 2. J'étais vraiment heureux de travailler avec lui et, aussi, il est en partie la raison pour laquelle j'ai pu passer à la Formule 1. Il devait m'aider à développer ma performance depuis la Formule 2 de manière constante."

"[Red Bull] a engagé un nouveau psychologue/entraîneur il y a quatre courses, je dirais. Je ne sais pas si ça marche bien en ce moment ou non. Si ça marche bien, je pense peut-être que je n'aurais pas eu l'accident [avec Pierre Gasly à Silverstone], mais je dois prendre un peu plus de temps parce qu'il doit comprendre plus de choses sur moi et nous devons aussi comprendre quelle direction nous devons prendre."

Yuki Tsunoda s'est accroché avec son coéquipier Pierre Gasly à Silverstone.

La venue d'un nouveau psychologue tombe à point nommé pour Tsunoda. Le pilote a fait part d'un inquiétant état de surchauffe cérébrale, qui ne s'est amélioré qu'épisodiquement. Ainsi, il a espéré que le psychologue engagé par Red Bull pourrait le rendre "plus constant".

"Clairement, je pense que l'un des handicaps est que je commence à être en surchauffe, surtout mon cerveau, dans la voiture", a-t-il ajouté. "Mais j'ai été dans des situations qui ont légèrement atténué ça. Je sais que je dois m'améliorer, ces parties-là, pour être plus constant. J'espère que le nouvel entraîneur travaillera bien et que nous pourrons bien travailler pour l'avenir."

Tsunoda en bonne voie pour être prolongé

Puisqu'il a été officiellement confirmé que Pierre Gasly disputerait la saison 2023 avec l'équipe italienne, une place reste encore à pourvoir à Faenza. Celle-ci devrait logiquement revenir à Tsunoda, pour une troisième année dans l'élite, néanmoins sa prolongation n'est pas encore assurée, son accrochage avec Gasly au GP de Grande-Bretagne ayant noirci un tableau jusqu'ici plutôt propre : si Gasly a le dessus en qualifications (8-3), la balance s'équilibre en course, le Français ayant marqué 16 points contre 11 pour Tsunoda.

Franz Tost, le directeur d'AlphaTauri, a résumé la situation assez simplement : "Si [Tsunoda] continue comme il l'a fait cette saison, à part les accidents, je pense qu'il a de bonnes chances de rester avec nous. Cela dépend de lui. S'il est performant, il restera ; s'il ne l'est pas, il partira."

Red Bull peut également compter sur les nombreux jeunes pilotes de son programme de développement. Jüri Vips et Liam Lawson disposent des 40 points requis pour se procurer la Super Licence F1, requise pour rouler en catégorie reine. Toutefois, compte tenu de leurs résultats cette année en Formule 2, ni l'un ni l'autre pilote ne semble représenter une réelle menace pour Tsunoda pour le moment.