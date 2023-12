Le couple Wolff riposte : "Savoir qui est l'instigateur de cette campagne"

L'affaire n'aura duré "que" 48 heures, mais les traces risquent bel et bien de perdurer. Au lendemain du recul de la FIA, qui a annoncé renoncer à toute enquête, Susie Wolff a de nouveau pris la parole pour dénoncer ce qui a fait l'effet d'une bombe en ce milieu de semaine. Mardi, la FIA disait étudier un éventuel conflit d'intérêts, visant sans les nommer la directrice générale de la F1 Academy et son époux Toto Wolff, directeur de Mercedes Motorsport.

En substance, la FIA a réagi à des informations publiées dans un média, de source anonyme et laissant entendre que Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes en Formule 1, avait eu accès à "des informations de nature confidentielle" via "un membre du personnel de FOM". La FIA a ainsi alerté son Département Conformité.

Cette annonce a provoqué de vives réactions de Liberty Media, propriétaire de la F1, de Mercedes, puis le lendemain de l'intégralité des écuries, qui ont apporté leur soutien au couple Wolff tout en affirmant qu'aucune d'entre elles n'avait évoqué de tels soupçons.

Assurant dès mardi soir qu'elle se sentait "profondément insultée", Susie Wolff reste aujourd'hui particulièrement remontée devant ce qui s'est produit, en dépit de l'affaire rapidement classée sans suite par la FIA, dès jeudi soir. Elle souhaite également que des leçons soient tirées, tout en suspectant une dossier monté pour cibler directement Toto Wolff.

"Quand j'ai vu le communiqué publié par la FIA hier soir, ma première réaction a été : 'Tout ça pour ça ?'", déplore Susie Wolff ce vendredi. "Pendant deux jours, des insinuations ont été faites concernant mon intégrité, en public et lors de briefings en coulisse, mais personne de la FIA ne m'a parlé directement. Je suis peut-être un dommage collatéral d'une attaque infructueuse portée à quelqu'un d'autre, ou la cible d'une tentative ratée de me discréditer personnellement, mais j'ai travaillé trop dur pour laisser ma réputation être remise en question par un communiqué de presse sans fondement."

Susie Wolff précise également qu'elle ne s'en tiendra pas au simple communiqué de la FIA laissant penser que le dossier est clos. La Britannique entend faire la lumière sur ce qui s'est passé et comprendre qui en est à l'origine.

"Nous avons parcouru beaucoup de chemin en tant que sport", rappelle-t-elle. "J'ai été extrêmement reconnaissante du soutien des écuries de Formule 1 à l'unisson. J'ai travaillé avec énormément de femmes et hommes passionnés à la F1 et à la FIA ; l'intérêt de notre sport leur tient vraiment à cœur."

"Cependant, cet épisode se déroule jusqu'à présent sans transparence ni prise de responsabilité. J'ai reçu des injures sur internet concernant mon travail et ma famille. Je ne me laisserai pas intimider et j'ai l'intention de donner suite jusqu'à savoir qui est l'instigateur de cette campagne et a induit les médias en erreur. Ce qui est arrivé cette semaine n'est simplement pas acceptable. Collectivement, nous devons exiger – et méritons – mieux."

Nous attendons une transparence totale quant à ce qui s'est passé

Toto Wolff a également réagi, au titre de directeur de l'écurie Mercedes, et a insisté à son tour sur la volonté de faire émerger la vérité et que la FIA fasse preuve d'une "transparence totale". L'équipe de Brackley se réserve également le droit de faire appel à la justice.

"Nous avons conscience d'un fort intérêt des médias pour les événements de cette semaine", explique l'Autrichien. "Nous sommes actuellement en train d'échanger avec la FIA sur le plan juridique. Nous attendons une transparence totale quant à ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé, et nous nous réservons expressément la possibilité de tout recours juridique."

"Par conséquent, nous faisons appel à votre compréhension quant au fait que nous n'allons pas faire de commentaire officiel pour l'instant, mais nous nous exprimerons certainement sur le sujet en temps voulu."