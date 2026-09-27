Suspendre Colapinto ? "Trop sévère" selon Russell, Verstappen et Hadjar

Le pilote Mercedes George Russell estime qu'une suspension d'une course - suggérée par Lando Norris - aurait été "trop sévère" pour Franco Colapinto après que l'Argentin a provoqué l'abandon de son équipier Pierre Gasly (Alpine) et du Britannique de McLaren lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1.

Lors d'une relance de course au 36e tour, Colapinto a commis une erreur sur la partie intérieure poussiéreuse de la zone de freinage du virage 1 du circuit urbain de Bakou. Ses roues avant se sont bloquées et il a percuté violemment le flanc de la voiture de Gasly, mettant ainsi les deux pilotes hors course et privant Alpine d'une probable double arrivée dans les points. Norris a également été pris dans l'incident.

Gasly et Norris se sont tous deux montrés mécontents du pilotage de Colapinto, le champion du monde en titre allant même jusqu'à demander à la FIA d'envisager une suspension d'une course pour conduite imprudente.

"Je pense que la FIA devrait être plus sévère et commencer à infliger des suspensions pour ce genre de choses. C'est de la négligence de la part de certains. Ça coûte beaucoup d'argent : toutes mes pièces sont maintenant à la poubelle. Les gens devraient simplement être suspendus, parce que ce n'est pas un pilotage qui mérite d'être vu en Formule 1", a ainsi déclaré Norris, avant de réitérer plus tard ses propos.

Lorsque les trois premiers de la course ont été interrogés en conférence de presse sur les propos de Norris, le vainqueur, Russell, s'est montré plus compréhensif envers la bourde de Colapinto : "Personnellement, je trouve que c'est trop sévère."

Une petite erreur qui a eu de lourdes conséquences.

"Je pense que lors de restarts après voiture de sécurité, avec des pneus froids, une toute petite erreur peut avoir de lourdes conséquences. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est bien ce qui s'est passé. C'était une petite erreur qui a eu de lourdes conséquences."

"Je pense, personnellement, que les suspensions devraient être réservées aux pilotes qui commettent intentionnellement des actes très dangereux et très imprudents. Je crois que c'est juste malheureux."

Max Verstappen, qui a terminé deuxième et qui avait connu un accident similaire l'année dernière lorsqu'il avait été éliminé par Kimi Antonelli au départ du Grand Prix d'Autriche, s'est également montré plus indulgent que Norris : "Tant que le pilote responsable est conscient de ce qu'il a fait et qu'il s'est excusé, c'est bon, non ? Je veux dire, ça arrive. Une petite erreur ou une mauvaise appréciation, et on bloque les roues."

"C'est à l'intérieur, l'adhérence est faible, et puis je suppose que c'est un peu malheureux que cela implique autant de voitures. Ce n'est agréable pour personne, n'est-ce pas ? Mais comme l'a dit George, je pense qu'une suspension d'une course, c'est sans doute un peu exagéré."

Hadjar pointe un circuit pas au top

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Isack Hadjar, qui est monté sur la troisième marche du podium, a également souligné le rôle important joué par le circuit, l'erreur de Colapinto n'étant qu'un des nombreux cas de blocage de roues sur cette surface à faible adhérence.

Le manque de grip en dehors de la trajectoire semblait aussi dissuader les pilotes de tenter des dépassements dans le virage 1, pourtant principale opportunité de dépassement sur le circuit urbain de Bakou, long de 6 km.

"De mon point de vue, je pense que le circuit n'est pas assez bon", a déclaré Hadjar, qui a décroché la troisième place lors de son retour de blessure. "Dès que l'on s'écarte de la trajectoire idéale, la piste devient très bosselée."

"Il est difficile de faire monter les pneus en température derrière la voiture de sécurité, car celle-ci roule assez lentement. Du coup, on en fait un peu trop et ça a des conséquences très, très importantes. Je pense donc qu'une suspension est bien trop sévère."

Les commissaires sportifs ont infligé une pénalité de 10 secondes à Colapinto. Mais comme le pilote Alpine a dû abandonner, cette sanction a été convertie en un recul de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, qui se déroulera le week-end prochain en Malaisie.

Colapinto s'est excusé pour ce qu'il a qualifié de "grosse erreur", qui a également suscité la colère du directeur d'Alpine, Flavio Briatore.