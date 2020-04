La suspension de la F1 pourrait "retarder" la résurgence de McLaren

McLaren a connu en 2019 un retour au premier plan avec la quatrième position du classement constructeurs et un podium, le premier depuis 2014. Alors que la dynamique semblait enclenchée, la pandémie liée au nouveau coronavirus a mis la saison 2020 en suspens à court voire moyen termes.

Pour Andreas Seidl, McLaren est tout à fait capable de maintenir sa trajectoire ascendante une fois que la compétition débutera, mais il estime que la pause forcée pourrait freiner les ambitions de Woking de réduire l'écart avec les écuries de pointe. "Avant tout, la chose la plus importante pour l'instant est de traverser cette crise et d'y survivre en tant qu'équipe et au niveau de la Formule 1", a déclaré l'Allemand à une sélection de médias, dont Motorsport.com. "C'est une situation difficile pour tout le monde, mais je suis convaincu que dès que nous aurons surmonté cette crise, nous pourrons tout simplement poursuivre l'élan positif que nous avions avant de tous nous retrouver dans une situation de paralysie."

La suspension des activités affecte également les efforts faits en coulisses par McLaren pour revenir aux avant-postes. Seidl supervise ainsi d'importants changements dans la structure de l'équipe mais également une série d'améliorations au niveau des infrastructures, avec notamment une nouvelle soufflerie. "Ici aussi, il est encore difficile de savoir exactement quelle sera l'ampleur des retards. Une chose est sûre, toute l'usine, à l'exception de la production de respirateurs, est à l'arrêt en ce moment, ce qui signifie que les projets d'infrastructure sont également en attente. Nous devons simplement voir maintenant, avec toutes nos entreprises et fournisseurs qui travaillent ensemble sur ce projet, l'ampleur des retards une fois que nous aurons repris le travail."

McLaren nourrissait de grands espoirs vis-à-vis de la réglementation prévue en 2021, vue comme une opportunité de réduire l'écart avec Mercedes, Ferrari et Red Bull. Ces règles ont cependant été repoussées en 2022, ce qui veut dire que les écuries de milieu de grille devront attendre un peu plus longtemps pour en tirer parti. "Ce n'est pas un secret que nous, McLaren, avons poussé pour que ces nouvelles règles soient instaurées en 2021."

"Mais dans le même temps, nous comprenons parfaitement pourquoi et soutenons ce report. En termes de timing, je pense qu'il est clair qu'avec le report des règles d'un an et avec cette longue pause, cela va potentiellement retarder notre retour à l'avant de la grille. Mais, en même temps, c'est le défi auquel nous devons faire face. Nous avons un plan clair en place concernant ce qu'il faut faire dans les prochains mois et années afin d'avancer encore sur la grille."

Si le Règlement Technique a été repoussé d'un an, le plafond budgétaire entrera en vigueur à partir de 2021. Les détails exacts de ce plafond restent à discuter, McLaren espérant que le chiffre désormais fixé à 150 millions de dollars pourra encore être abaissé en réponse à la crise du coronavirus. "Nous aimerions que le plafond budgétaire soit le plus bas possible. Nous avons avancé le chiffre de 100 millions de dollars, ce à quoi nous serions favorables. Je vois clairement un engagement de la part de tous, comprenant que nous sommes dans une grande crise et que nous devons prendre de grandes décisions pour nous assurer de protéger les équipes et la Formule 1."

