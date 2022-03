Szafnauer : "Mieux pour tout le monde" que je quitte Aston Martin

Charger le lecteur audio

Otmar Szafnauer a longtemps été le patron de l'écurie de F1 basée à Silverstone et actuellement connue sous le nom d'Aston Martin. Des rumeurs sont apparues l'année dernière indiquant qu'il était sur le point de rejoindre Alpine, ce qui a évidemment suscité des questions sur son avenir au sein de la marque britannique. Szafnauer avait toutefois déclaré à Interlagos, en novembre, qu'il n'avait "aucune intention de partir" et qu'il avait un contrat à long terme en place, après avoir qualifié les informations de "conjectures spéculatives".

Mais en janvier, Aston Martin a confirmé que Szafnauer avait quitté son poste de PDG et de directeur d'équipe de l'équipe F1. Son passage chez Alpine a ensuite été annoncé à la mi-février, avant le début des essais de pré-saison. Interrogé par Motorsport.com sur ce qui avait bien pu changer depuis qu'il avait affirmé n'avoir aucune intention de quitter Aston Martin, Szafnauer a expliqué que "le temps avait passé".

"À ce moment-là, il n'y avait aucune intention de partir", a déclaré Szafnauer en marge du deuxième test de pré-saison de la F1 à Bahreïn cette semaine. "Mais comme le temps a passé et que les choses ont changé chez Aston, j'ai pensé qu'il était mieux pour toutes les parties que je regarde ailleurs."

Otmar Szafnauer en discussion avec Laurent Rossi, PDG d'Alpine, et Esteban Ocon

Szafnauer a joué un rôle clé dans la transition de l'équipe de Force India à Racing Point après l'effondrement financier de la première en 2018 et avant qu'elle ne soit sauvée par Lawrence Stroll. L'équipe a été rebaptisée Aston Martin pour 2021 après que l'homme d'affaires ait pris une participation dans le constructeur automobile.

Mais la nomination de Martin Whitmarsh, ancien patron de McLaren F1, en tant que nouveau PDG du groupe Aston Martin a suscité des interrogations sur le poste et les attributions de Szafnauer, qui, selon lui, devaient rester inchangés.

Szafnauer a rejoint Alpine dans le cadre d'une restructuration plus large de sa direction F1, qui comprenait entre autres le départ de l'ancien directeur exécutif Marcin Budkowski. "Je m'y plais beaucoup", a déclaré Szafnauer. "C'est mon sixième jour. J'ai passé quelques jours à l'usine, j'ai essayé de me promener et de rencontrer autant de personnes que possible, vraiment, dans les premiers jours."

"J'ai été agréablement surpris de voir beaucoup de visages que je connaissais là-bas de mon passé, que ce soit chez Honda ou British American Racing, même Force India. Je sais comment sont les gens. Il y a un grand potentiel, des gens qui partagent les mêmes idées, qui vont dans la même direction et qui veulent bien faire. Ils ont une grande histoire là-bas. Ils ont gagné avant, [il y a] une bonne infrastructure, donc je suis vraiment impatient de travailler avec eux."