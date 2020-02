Technique - Ce que l'on a vu lors du dernier jour des tests

Williams a introduit un aileron arrière à faible appui lors de la dernière journée des essais dans le but d'étudier des options pour les courses à venir. L'aileron est en forme de cuillère, ce qui crée plus d'appui au niveau de la portion centrale et réduit la traînée générée par les vortex au bout des sections extérieures.

Mercedes a effectué un court test de cet aileron arrière ce vendredi. Il dispose d'un seul pilier de soutien au lieu de la configuration double habituelle. Le pilier abandonne la forme en "cou de cygne", qui semble offrir un flux plus propre pour le dessous du plan principal et agrandit également l'activateur du DRS. En plus de cela, le point d'ancrage autour de l'échappement principal est plus bas. Tout bien considéré, c'est un test un peu curieux mais clairement pas une solution inédite.