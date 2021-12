La technologie vue aux tests F1 d'Abu Dhabi

Détails des freins de la Mercedes W10 1 / 18 Photo de: Giorgio Piola Coup d'œil à l'intérieur de l'assemblage du tambour de frein de la Mercedes W10 de 2019 qui a été reconvertie pour le test. Les équipes seront beaucoup plus limitées dans l'assistance aérodynamique qu'elles pourront apporter en 2022, avec un accent plus marqué sur le refroidissement des freins. Vous remarquerez cependant que la grille d'extrémité est beaucoup plus grande, afin qu'elle se marie avec la jante.

Détails des freins de la Mercedes W10 2 / 18 Photo de: Giorgio Piola Le tambour de frein, beaucoup plus grand, est visible ici alors que l'équipe prépare la W10 pour la piste.

Détails des freins de la Mercedes W10 3 / 18 Photo de: Giorgio Piola Le tambour de frein monté sur le mulet a été agrandi pour remplir l'espace entier au niveau de la jante ; notez que l'entrée a été supprimée alors qu'elle alimente normalement une tuyauterie interne qui sert à des fins aérodynamiques.

Détails des freins de l'AlphaTauri AT01 4 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Le mulet de l'AlphaTauri AT01 est utilisé à titre de comparaison avec une simple grille élargie au niveau des écopes de frein.

Détails des freins de la McLaren MCL35M 5 / 18 Photo de: Giorgio Piola McLaren, en revanche, a opté pour un tambour de frein de taille normale et quelques canaux à l'extrémité.

Détails des freins de l'Aston Martin AMR21 6 / 18 Photo de: Giorgio Piola Aston Martin a choisi de faire rouler la voiture de cette année en configuration mulet et, de la même manière qu'AlphaTauri, a seulement augmenté la taille de la grille de frein.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 7 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren a également opté pour la voiture de cette année comme base pour son mulet, en raison de l'accord sur l'unité de puissance Mercedes qui aurait rendu la vie difficile sur une voiture plus ancienne ; la voici avec flasques sur les jantes à l'arrière de la voiture.

Détails des freins de la Ferrari SF90 8 / 18 Photo de: Giorgio Piola Pendant ce temps, Ferrari a choisi de créer une voiture mulet à partir de la SF90 de 2020, avec l'assemblage de l'écope de frein avant offrant une transition plus douce entre la grille d'extrémité plus large et un tambour de frein plus grand mais pas de taille maximale.

Détails des freins de la Ferrari SF90 9 / 18 Photo de: Giorgio Piola Un autre angle de vue du tambour de frein avant de la Ferrari SF90 montre que certains canaux sont dirigés vers l'anneau extérieur du tambour pour des raisons aérodynamiques.

Roue avant de la Ferrari SF90 10 / 18 Photo de: Giorgio Piola En roulant sans flasque sur les roues avant, on peut voir ces canaux à travers les rayons de la jante.

Détails des freins d'Alpine 11 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Alpine a vraiment remonté le temps et a réutilisé le châssis de la Renault RS18 pour son mulet, utilisant même les ailerons avant et arrière de l'époque. Les écopes de frein semblent avoir simplement reçues une collerette pour obturer la grille d'extrémité.

Esteban Ocon, mulet Alpine 12 / 18 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les ailerons avant et arrière de la spécification 2018 peuvent être vus plus clairement sur cette image, avec les cascades sur l'aileron avant et les lamelles d'extrémité sur l'aileron arrière, les caractéristiques distinctives qui sont devenues illégales en 2019. Notez également que l'équipe n'utilise pas de flasques sur les jantes.

Max Verstappen, mulet Red Bull RB15 13 / 18 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen au volant du mulet RB15 qui ne dispose pas non plus de flasques de jantes extérieures.

George Russell, mulet Mercedes W10 14 / 18 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell au volant de la voiture mulet W10, qui n'est pas encore équipée de flasques.

Antonio Fuoco, mulet Ferrari SF90 15 / 18 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Le mulet de la Ferrari SF90 sort de la pitlane avec des flasques au niveau des roues arrière.

George Russell, mulet Mercedes W10 16 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell a effectué quelques tours avec des flasques au niveau des roues avant et arrière.

Valtteri Bottas, mulet Alfa Romeo Racing C39 17 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas au volant du mulet de l'Alfa Romeo C39 sans flasques.