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Formule 1 GP de São Paulo

Ferrari prépare une réunion cruciale alors que les tensions Hamilton et Leclerc s'invitent au Brésil

Les tensions apparues lors du Grand Prix de Mexico ne sont pas encore retombées et une réunion est prévue entre Lewis Hamilton, Charles Leclerc et le directeur de Ferrari, Fred Vasseur, afin de mettre les choses à plat. Une rencontre importante pour la fin de saison, mais surtout en vue de 2027.

Roberto Chinchero

Publié: 6 nov. 2026, 11:16

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Photo de : Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ferrari est arrivée à Interlagos avec un problème qui, il y a encore quelques semaines, aurait été difficile à imaginer sous cette forme. Après une longue saison passée à chercher de la compétitivité, l'équipe semble enfin avoir trouvé bon nombre des réponses qui lui manquaient avec sa SF-26 de Formule 1.

Les résultats des derniers Grands Prix confirment ces progrès, mais alors que la Scuderia a retrouvé les moyens de se battre pour la victoire, un sujet délicat a émergé : la relation entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc en piste.

Ce qui s'est passé dans les premiers virages du GP de Mexico continue d'alimenter les discussions. L'accrochage entre les deux pilotes Ferrari a compromis un dimanche qui aurait pu déboucher sur un résultat très différent pour l'équipe et, surtout, mis en évidence des tensions qui ne semblent pas être retombées depuis la course.

Interrogé par les médias à Interlagos hier, Hamilton a réaffirmé la position qu'il avait exprimée dimanche soir à Mexico. Il n'est pas revenu sur ses propos et n'a pas cherché à minimiser ce qui s'était passé. Un signe que le problème reste entier.

Les deux pilotes et le directeur de l'équipe, Fred Vasseur, n'ont pas encore eu l'occasion de s'asseoir ensemble depuis Mexico. Vasseur est rentré à Maranello, tandis que Leclerc est parti retrouver sa famille avant la naissance de son enfant avec son épouse, Alexandra. La discussion a donc été reportée à aujourd'hui, lorsque le Monégasque arrivera dans le paddock d'Interlagos.

Cette réunion sera importante. Il ne s'agira pas tant de déterminer qui avait tort ou raison au Mexique que de définir un principe que les deux pilotes devront respecter : lorsqu'une Ferrari est en mesure de gagner, les intérêts de l'équipe ne peuvent pas être mis en péril par une lutte interne.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mais pourquoi deux pilotes qui ne sont plus en lice pour le titre mondial en sont-ils arrivés à un tel niveau de tension ? La réponse n'est pas simple et comporte inévitablement une part de spéculation. Hamilton a passé une grande partie de sa carrière dans une position très particulière. Après le départ à la retraite de Nico Rosberg fin 2016, le Britannique a passé de nombreuses années chez Mercedes au sein d'une équipe construite autour de lui. Dans ce contexte, sa position n'a jamais véritablement été remise en question.

Son arrivée chez Ferrari l'a plongé dans un environnement très différent. Hamilton s'est retrouvé aux côtés d'un coéquipier qui connaît l'organisation dans ses moindres détails et qui a également noué au fil des années une relation très forte avec la Scuderia. Pour un pilote habitué à être la référence au sein de son équipe, partager ce statut peut être une expérience inhabituelle.

De l'autre côté, Leclerc porte les couleurs de Ferrari depuis 2019. Le Monégasque a traversé des saisons difficiles, accepté les limites techniques de monoplaces souvent en deçà des attentes et continué à être l'un des piliers de l'équipe. Il est compréhensible qu'il estime aujourd'hui avoir acquis une position qu'il n'a aucune intention de céder, même face à un septuple champion du monde.

Deux parcours différents, deux personnalités fortes et deux pilotes qui ont largement assez de motivation pour ne rien lâcher. Il n'est pas nécessaire qu'un titre mondial soit en jeu pour alimenter une rivalité. Parfois, c'est précisément l'absence d'un objectif commun immédiat qui rend l'équilibre plus difficile à trouver.

Le paradoxe, c'est que cette situation apparaît au moment même où Ferrari semble avoir surmonté bon nombre des problèmes qui ont handicapé sa saison. Sur les trois dernières courses, la Scuderia a inscrit davantage de points que n'importe quelle autre équipe au championnat constructeurs, marquant un net redressement par rapport à la première partie de la campagne.

La SF-26 est redevenue une monoplace avec laquelle Hamilton et Leclerc peuvent viser les pole positions et les victoires. Pourtant, c'est précisément à ce moment que l'équipe doit faire face au risque qu'une lutte interne compromette le résultat collectif. Ce qui s'est passé au Mexique a montré à quel point la frontière est ténue entre une rivalité qui tire les performances vers le haut et une autre capable de transformer une victoire potentielle, voire un doublé, en occasion manquée et en une deuxième et une quatrième places à l'arrivée.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Le rôle de Vasseur

Le directeur français de l'équipe fait face à l'un des défis les plus délicats de son mandat. Jusqu'à présent, il a toujours défendu la liberté de ses pilotes de se battre en piste, estimant que deux champions devaient pouvoir s'affronter sans restrictions excessives. Une philosophie qui se défend, mais qui repose sur une condition fondamentale : les deux pilotes doivent comprendre et respecter la limite au-delà de laquelle la rivalité individuelle devient préjudiciable à l'équipe.

C'est précisément ce point que devra aborder la réunion prévue aujourd'hui à Interlagos. Hamilton a déjà clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer son interprétation des événements. La position de Leclerc reste à entendre, puisqu'il était absent des engagements médiatiques d'hier. La tâche de Vasseur sera d'écouter les deux pilotes et, surtout, de fixer des règles qui ne laissent aucune place à l'interprétation.

Pour y parvenir, le directeur de l'équipe devra toutefois bénéficier du soutien total de la direction de Ferrari. Il ne s'agit pas simplement de lui donner les moyens de prendre des décisions, même impopulaires, mais de garantir qu'une seule voix s'exprime face aux pilotes, reconnue par tous comme l'autorité suprême.

C'est un principe fondamental dans la gestion d'une équipe, en particulier lorsqu'elle compte des pilotes du calibre de Hamilton et Leclerc. Si les consignes viennent de différentes personnes, ou s'il existe la moindre possibilité d'aller chercher ailleurs une confirmation ou un soutien, l'autorité de celui qui est chargé de diriger l'équipe risque inévitablement d'être affaiblie. La direction de Ferrari doit soutenir Vasseur, mais surtout lui permettre, à lui seul, de représenter la position de l'équipe auprès de ses pilotes. C'est la seule manière de donner toute leur autorité aux décisions et de garantir qu'elles soient respectées.

La gestion de deux pilotes de ce calibre ne peut pas être dictée par le poids de leurs réputations respectives ni par les éventuelles répercussions externes d'une décision. Si l'objectif est de ramener Ferrari à un niveau où elle peut se battre régulièrement pour les titres mondiaux, les besoins de l'équipe doivent primer sur toute ambition individuelle. Cela ne signifie pas nécessairement instaurer une hiérarchie prédéfinie entre les pilotes. Il s'agit plutôt de veiller à ce que les décisions prises dans l'intérêt de la Scuderia soient reconnues et respectées par les deux pilotes, sans exception.

Un dernier élément rend cette réunion à Interlagos encore plus importante. La saison 2026 entre dans sa dernière ligne droite, mais Ferrari travaille déjà en vue du championnat de l'année prochaine, avec l'ambition d'aborder le premier Grand Prix en position de se battre pour les plus grands titres.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Cette perspective exige non seulement une monoplace compétitive, mais aussi un environnement harmonieux et une organisation dans laquelle chacun connaît son rôle. Une éventuelle lutte pour le titre mondial rendrait inévitablement la gestion d'une rivalité encore plus difficile, alors même que des signes de tension sont déjà apparus cette saison, malgré l'absence d'enjeu au championnat.

Pour cette raison, la réunion entre Vasseur, Hamilton et Leclerc ne consistera pas seulement à mettre les choses à plat après les événements du Mexique. Elle pourrait marquer le moment où Ferrari fixera les règles de fonctionnement de ses pilotes pour les années à venir.

La SF-26 semble enfin avoir retrouvé la voie de la compétitivité. Il appartient désormais à l'équipe de veiller à ce que, lorsque l'occasion de gagner se présentera, ses propres pilotes ne la transforment pas en une nouvelle occasion manquée.

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