Le test des garde-boue F1 accueilli favorablement par les pilotes

Ce jeudi, Mercedes et McLaren vont prendre part à un test particulier sur le circuit de Silverstone. Si besoin, la ligne droite de Wellington sera artificiellement mouillée par la FIA, afin de permettre des essais avec un dispositif de "garde-boue", des arches qui couvriront les pneus arrière et seront censées limiter les projections d'eau dans les conditions humides.

L'idée d'un tel système, qui va à l'encontre du principe fondamental des monoplaces à roues découvertes que sont les F1, a émergé après le navrant spectacle du Grand Prix de Belgique 2021, dont les résultats ont été officialisés après deux tours sous Safety Car, au terme d'une après-midi qui s'est déroulée dans des conditions très pluvieuses.

Si la question du roulage sous la pluie se pose régulièrement, la problématique la plus difficile à contrôler est celle du brouillard de gouttelettes qui se forme après le passage d'une F1 en raison de la projection en l'air de l'eau qui se trouveau sol. Ce phénomène est bien entendu démultiplié quand plusieurs voitures se suivent, et renforcé par d'autres paramètres comme la présence d'arbres ou de bâtiments de chaque côté de la piste, ce qui constitue un véritable danger car la visibilité est parfois réduite à néant sans réelles échappatoires en cas de problème.

Un malheureux hasard a voulu que, alors que ce test était évoqué depuis peu, la réalité du danger des conditions humides se rappelle cruellement à tous avec le décès en FRECA du jeune Dilano van 't Hoff à Spa. Même si les circonstances exactes de l'accident demeurent encore floues, les conditions humides et la présence de spray en grande quantité dans la zone de l'accident ont été notées, entre autres choses.

Comme pour le halo, si les garde-boue venaient à être adoptés par la F1 lorsque les conditions le nécessitent, les catégories inférieures ne tarderont pas à franchir également le pas. Aussi, les pilotes F1 accueillent favorablement le test qui sera effectué ce jeudi.

"Je pense que la visibilité sous la pluie est critique", a déclaré Pierre Gasly lorsqu'il a été interrogé sur le sujet par Motorsport.com. "Malheureusement, ce qui s'est passé à Spa... J'ai même eu une discussion avec Esteban [Ocon] lors de la parade [en Autriche], et nous avons vécu une situation très similaire en 2012 en Formule Renault 2.0, où nous sommes tous les deux partis du fond de la grille dans des conditions identiques. Et pour être honnête, vous priez pour votre vie que personne ne se soit arrêté au milieu [de la piste] parce que vous ne pouvez même pas voir à cinq mètres devant vous."

Le départ du sprint du GP d'Autriche 2023 de F1.

"Dans des conditions extrêmes, je pense que la plupart du temps, la raison pour laquelle nous ne prenons pas la piste n'est pas tant pour des raisons de pilotage, mais simplement parce que nous ne pouvons pas voir où nous allons. Je pense que c'est un point sur lequel il faut se pencher. J'espère vraiment qu'il sera possible de l'améliorer."

Très touché par la mort du jeune Néerlandais, Lance Stroll avait été l'un des pilotes les plus véhéments après l'annonce de la nouvelle, estimant qu'il était désormais temps de modifier le Raidillon, moins de quatre ans après le décès d'Anthoine Hubert (survenu plus tôt sur la piste et dans des conditions sèches). Le Canadien se montre tout aussi prompt concernant le garde-boue F1, dont il espère qu'il sera introduit le plus vite possible si les tests s'avèrent concluants.

"Nous ne voyons rien par temps de pluie", a déclaré le pilote Aston Martin. "Je me souviens du Japon l'année dernière, je me souviens de nombreuses courses ces dernières années en F1 où l'on ne voit rien quand on est derrière une voiture. Et c'est extrêmement dangereux si quelqu'un a un incident devant vous et se retrouve de travers au milieu de la piste. Vous ne pouvez pas voir où vous allez."

"Je ne pense pas que nous devrions courir dans ces conditions, donc c'est clairement une chose qui, si elle fonctionne, doit être mise en place sur les voitures le plus rapidement possible. Et si cela ne fonctionne pas, nous ne devrions pas nous mettre dans des situations où nous courons dans des conditions où nous ne pouvons pas voir."

"Des accidents peuvent se produire, et ils peuvent être très graves. Donc, si ça marche, il faut l'installer sur les voitures le plus vite possible. Et il faut espérer que ça marche et que ce soit une bonne solution pour les courses par temps de pluie."

Les voitures en piste sous Safety Car lors du GP de Belgique 2021.

Pour Lando Norris, qui participera au test de Silverstone, la visibilité par temps de pluie est désormais le plus grand problème de sécurité auquel la F1 est confrontée. "Je dirais qu'il est grand temps que nous fassions quelque chose. Je pense qu'en tant que pilotes, nous disons depuis des années qu'il faut faire quelque chose. Je pense que nous avons eu de la chance que rien ne se soit produit en F1, ou dans de nombreuses autres catégories."

"Et dans le pire des cas, malheureusement, il a fallu que nous perdions une vie pour que les gens réalisent que ces choses-là peuvent arriver, et si cela a pu se produire [à Spa], cela aurait pu se produire pour nous en Autriche."

"Il est dommage qu'il ait fallu une telle conséquence pour que les gens comprennent ce qui peut arriver. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Je dirais que c'est la plus grande préoccupation en matière de sécurité à l'heure actuelle en F1."

"Quel que soit votre point de vue, quelle est la prochaine chose qui peut améliorer le plus la sécurité ? C'est d'être capable de voir où nous allons. Cela aide parfois ! J'ai hâte d'y être. Je vais faire un test, donc nous verrons bientôt si c'est bon, mais si ça ne marche pas, il faudra faire quelque chose d'autre pour trouver une solution."

Sergio Pérez ne manque pas de souligner l'impact aérodynamique qu'auront les arches mais insiste sur l'idée que la sécurité est plus importante. "Je pense que si elles fonctionnent, j'aimerais vraiment qu'elles soient mises en place, en tout cas en F1", a déclaré le Mexicain.

"Même si cela sera assez pénalisant, peut-être plus pour certaines équipes que pour d'autres en termes d'appui, je pense que la sécurité doit primer et que cela pourrait nous permettre de courir dans des conditions plus dangereuses."

"Surtout avec ce qui s'est passé [à Spa], je pense que c'est quelque chose que nous devons améliorer. Mais pour l'instant, je pense qu'il est important que les directeurs de course nous laissent courir seulement quand c'est sûr, et en fait, que toute la grille puisse voir quelque chose."

Avec Adam Cooper