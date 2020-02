Barcelone, J3 - Mercedes imperturbable, Ferrari/Red Bull vivent cachés

Après deux jours tranquilles et studieux, ce vendredi a été marqué par plusieurs problèmes. Aux drapeaux rouges de la matinée déclenchés par Sebastian Vettel et Nicholas Latifi pour des soucis moteur, se sont ajoutés deux interruptions.

La première est arrivée très rapidement après la reprise de 14h, quand Kevin Magnussen est sorti de piste alors qu'il passait dans l'enchaînement rapide des virages 7 et 8, terminant sa course à l'extérieur de la piste, dans les graviers après un léger contact avec le mur de pneus. Il est rapidement apparu qu'une explosion de son pneu arrière droit était responsable de ce crash sans gravité. L'écurie a en effet découvert qu'une pièce de la monoplace frottait contre la roue et a choisi de mettre fin à sa journée en raison des réparations trop importantes à faire.

Peu avant 17h, c'est Daniel Ricciardo, succédant à Esteban Ocon, qui a déclenché une interruption. L'Australien a immobilisé sa monoplace sur la piste avant le virage 9. Un arrêt "de précaution" selon Renault, ce qui a plutôt été confirmé par le retour assez rapide en piste de la R.S.20, une quarantaine de minutes après le drapeau rouge. Une reprise qui ne s'est pas faite sans heurts puisque le #3 est parti en tête-à-queue alors qu'il venait de monter les pneus les plus tendres.

Entre-temps, Lewis Hamilton, qui a remplacé Valtteri Bottas à la pause, s'est rapproché du temps de son équipier lors d'une série de tours en pneus C4 et C5 sans jamais pouvoir descendre sous les sept dixièmes d'écart ; il faut dire que les secondes parties des tours du sextuple Champion du monde n'ont pas été idéales. Assez peu d'améliorations ont été signées par les pilotes qui roulaient déjà en matinée, l'après-midi ayant principalement été consacrée à des longs relais ou des simulations de course.

McLaren a perdu pas mal de temps durant ces quatre dernières heures en raison de diverses interventions sur la MCL35, tout comme Williams qui n'a pu remettre en piste Latifi qu'aux alentours de 17h après sa défaillance moteur du matin. Les essais hivernaux reprendront et s'achèveront du 26 au 28 février, toujours à Barcelone et toujours en intégralité sur Motorsport.com.

Barcelone, J3 - Classement final

Pilote Équipe Tours Temps 1 Valtteri Bottas Mercedes 65 1:15.732 2 Lewis Hamilton Mercedes 73 1:16.516 3 Esteban Ocon Renault 76 1:17.102 4 Lance Stroll Racing Point 116 1:17.338 5 Daniil Kvyat AlphaTauri 62 1:17.427 6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 152 1:17.469 7 Daniel Ricciardo Renault 93 1:17.574 8 Max Verstappen Red Bull 86 1:17.636 9 Pierre Gasly AlphaTauri 59 1:17.783 10 Alexander Albon Red Bull 83 1:18.154 11 Carlos Sainz McLaren 76 1:18.274 12 Romain Grosjean Haas 48 1:18.380 13 Sebastian Vettel Ferrari 100 1:18.384 14 Lando Norris McLaren 49 1:18.454 15 Nicholas Latifi Williams 72 1:19.004 16 Kevin Magnussen Haas 4 1:19.709

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.