TF1 va diffuser deux Grands Prix 2020 sur TMC

C'est en clair que pourront être regardés la première course de Formule 1 sur le circuit de Portimão et le retour de la catégorie reine du sport automobile à Imola. En plus de la diffusion habituelle sur Canal+, le groupe TF1 a décidé de diffuser les Grands Prix du Portugal (dimanche 25 octobre, 14h10) et d'Émilie-Romagne (dimanche 1er novembre, 13h10) sur sa chaîne TMC, de surcroît en 4K.

Voilà plusieurs années que TF1 détient les droits de diffusion de quatre Grands Prix par an, notamment ceux de France et de Monaco, qui ont toutefois tous deux été annulés en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Ce ne sera pas la première fois que l'élite se produit en direct sur TMC, qui avait diffusé le Grand Prix des États-Unis 2019 en octobre dernier.

Selon L'Équipe, TF1 a choisi ces courses tardives dans le ramassé calendrier 2020 pour éviter la confrontation avec le Tour de France cycliste et le Tournoi de tennis de Roland-Garros, ces deux compétitions majeures du calendrier sportif français ayant eu lieu exceptionnellement aux mois d'août-septembre et septembre-octobre en raison de la pandémie de COVID-19.

Aux commentaires, le groupe TF1 fera de nouveau confiance au duo composé d'Adrian Paviot et de l'ancien pilote de F1 et double Champion de Formule E, Jean-Éric Vergne.