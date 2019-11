Ticktum pourrait quitter le sport auto s'il n'arrive pas en F1

En mai dernier, Red Bull a remercié Dan Ticktum de son programme junior et de son baquet en Super Formula alors qu'il figurait au 15e rang du classement pilotes. Le Britannique, qui travaille depuis à un accord pour l'avenir, a été fortement lié à un baquet en Formule 2, DAMS étant la destination la plus probable pour lui. Âgé de 20 ans, Ticktum estime que s'il se montre performant l'an prochain là où il courra, il aura une chance de rejoindre une écurie de F1.

"Nous avons quelque chose [pour l'année prochaine], je ne peux pas donner plus de détails", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Beaucoup de gens vont savoir quelle direction je prends. Tout va sortir très bientôt. La F1 est le but final. C'est comme ça depuis que j'ai débuté la monoplace."

"Si je ne peux pas atteindre la F1, je vais probablement – à moins d'un très bon accord ailleurs – oublier les sports mécaniques honnêtement. On ne sait jamais quand on est dans la situation ; si vous n'atteignez pas la F1 et que vous avez un excellent contrat en Formule E, vous n'allez pas la refuser."

"C'est très différent quand vous êtes dans la position [de recevoir une offre en dehors de la F1], mais le but final est la Formule 1. Je suis toujours assez réaliste concernant mes objectifs et je pense que ça l'est. Si je pensais que ce n'était pas le cas, je le dirais. Donc je crois que c'est encore une possibilité."

Quand il lui a été demandé s'il avait cherché à rejoindre un autre programme, Ticktum a répondu : "J'ai eu de l'intérêt de la part de quelques personnes et de quelques équipes, ils disent plus ou moins la même chose, qui est 'vas-y et fais tes preuves dans ce que tu feras l'an prochain'. Avec un peu de chance, si j'ai une bonne voiture l'année prochaine, je pense que ça va ouvrir beaucoup de portes. Même chez Red Bull, qui sait."