Il y a 30 ans : Nigel Mansell remporte (enfin) le titre mondial

De Lotus à Williams en passant par Ferrari, Nigel Mansell était un pilote incontournable aux avant-postes du Championnat du monde de Formule 1 dans les années 1980. Le titre mondial lui a toutefois échappé de peu à trois reprises en tant que vice-champion, en particulier lors d'une saison 1986 où son pneu avait explosé au dernier Grand Prix alors qu'il était idéalement placé.

Tout a changé lors de cette campagne 1992 dominée par l'écurie Williams, avec son innovante suspension active. Mansell a signé cinq pole positions et autant de victoires lors des cinq premiers Grands Prix de la saison, si bien qu'il comptait déjà plus du double de points de son dauphin, à savoir son coéquipier Riccardo Patrese (50 unités à 24).

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

L'issue du championnat ne faisait que peu de doute. Impuissant face au redoutable Ayrton Senna à Monaco malgré son rythme supérieur, puis accidenté au Canada, Mansell a ensuite remporté trois victoires supplémentaires pour aborder le Grand Prix de Hongrie avec 86 points au compteur, dont 46 d'avance sur Patrese. Il devait ainsi porter son avance à 50 pour être couronné à Budapest, à cinq courses du but.

Une fois n'est pas coutume, c'est Patrese qui a signé la pole position – sa première de la saison et la dernière de sa carrière – avec près de deux dixièmes d'avance sur Mansell, tandis que Senna était relégué à huit dixièmes au volant de sa McLaren. Mansell a perdu deux places au départ et s'est retrouvé coincé derrière Senna et Gerhard Berger, tandis que Patrese prenait le large : l'Italien avait 22 secondes d'avance sur le reste du peloton au 38e tour, mais est ensuite parti en tête-à-queue. Il allait de toute façon subir une casse moteur.

Nigel Mansell fête son titre de Champion du monde

Mansell, lui, a dépassé Berger en début de course, puis a commis une erreur permettant à l'Autrichien de reprendre l'avantage, même s'il ne lui a fallu que deux tours pour repasser devant. Un problème de pneumatique l'a fait rétrograder au sixième rang, mais Mansell était ensuite le plus rapide en piste et s'est défait de Martin Brundle et – une troisième fois – de Gerhard Berger, profitant au passage de la défaillance de l'aileron arrière sur la Benetton de Michael Schumacher. En revanche, la quasi-minute de retard sur le leader Senna s'est avérée impossible à rattraper dans ce laps de temps.

L'abandon de Patrese et le podium de Mansell ont toutefois permis à l'Anglais d'être titré en ce 16 août 1992. À 39 ans, il devenait le Champion du monde le plus âgé depuis Graham Hill en 1968 et le demeure à ce jour. Les célébrations du trentième anniversaire de ce sacre ont eu lieu dès le mois de juin au Festival of Speed de Goodwood, où Mansell a repris le volant de sa FW14B.

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault