Ces Champions de F1 propulsés par Honda

En dépit de son statut de constructeur automobile mondial et de son histoire riche en sports mécaniques, notamment en Formule 1, Honda n'a remporté aucun titre en son nom propre en discipline reine. En effet, en huit saisons de présence officielle en tant que constructeur à part entière, jamais la couronne n'est tombée dans l'escarcelle de la marque, qui n'a de toute façon jamais fait mieux dans ce classement que quatrième en 1967 et en 2006.

Toutefois, bien entendu, Honda a participé en tant que motoriste à plusieurs sacres et même à l'une des épopées les plus connues de l'Histoire de la F1, avec McLaren entre 1988 et 1992. Mais officiellement, le motoriste n'est ni plus, ni moins qu'un partenaire de la performance et la firme n'a fait qu'accompagner le sacre de pilotes ou de constructeurs, les deux seuls titre officiels reconnus par la FIA.

Pour faire bonne mesure dans son cas, il faut toutefois d'emblée préciser que l'engagement de Honda en F1 a souvent eu lieu au travers de partenariats qui ont fait des écuries de pointe équipées de leurs moteurs des structures d'usine ou presque, disposant quasiment de la force de frappe maximale de la compagnie, et cela est aussi vrai pour Williams et McLaren dans les années 1980-90 que pour Red Bull Racing en 2021. Aussi, la frontière est donc parfois difficile à tracer entre la réalité des moyens mis en œuvre pour parvenir au résultat final et ce qui restera dans les palmarès officiels.

Ajoutons par ailleurs que, si l'on voulait établir au sens large une influence de Honda dans des titres mondiaux, il faudrait ajouter ceux de la saison 2009. En effet, si la voiture utilisée par l'écurie dirigée par Ross Brawn a officiellement pris le nom de "Brawn", il s'agissait en réalité d'un châssis conçu méticuleusement et longuement par Honda pour préparer la révolution technique, avant que l'entreprise ne décide précipitamment quitter la F1 fin 2008, sur fond de crise économique mondiale et ne revende son écurie pour une livre symbolique. On arguera toutefois que ce châssis a été victorieux avec un moteur Mercedes et que l'on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer si un bloc Honda avait été à sa place.