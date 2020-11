Todt : Schumacher "est très bien entouré" et "il se bat"

Près de sept ans après le grave accident de ski dont il a été victime, Michael Schumacher continue de se battre pour que sa santé s'améliore. C'est ce qu'a sobrement rappelé Jean Todt ce lundi, tout en maintenant la réserve de mise afin de n'apporter aucune précision sur l'état dans lequel se trouve le septuple Champion du monde de Formule 1.

Invité à s'exprimer sur ses relations avec le pilote allemand, qu'il a conduit à cinq titres mondiaux lorsqu'il dirigeait la Scuderia Ferrari au début des années 2000, le président de la FIA a répondu en respectant le cadre voulu par la famille depuis décembre 2013, en respectant toute son intimité.

"Écoutez, vous savez que c'est une question sur laquelle je vais être extrêmement réservé", a-t-il précisé au micro de RTL, alors qu'il répondait aux questions de la journaliste Alba Ventura. "Je vois Michael très souvent, je le vois une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même : il se bat, et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent." Questionné sur l'éventuelle incidence du confinement sur le quotidien de Michael Schumacher, Jean Todt est resté dans son rôle. "Il est très bien entouré", a-t-il insisté. "Et puis il est dans un endroit où il est suffisamment confortablement installé."

Depuis sa chute à ski survenue à Méribel en décembre 2013, la santé de Michael Schumacher fait l'objet d'une communication verrouillée, conformément à la volonté de la famille. Les quelques personnes proches qui lui rendent visite respectent scrupuleusement ce souhait.

Jean Todt assure que l'ex-pilote, aujourd'hui âgé de 51 ans, "suit" la carrière de son fils Mick, membre de la Ferrari Driver Academy, actuellement à la lutte pour le titre en Formule 2 et pressenti pour décrocher un baquet chez Haas F1 la saison prochaine. "Bien sûr qu'il le suit", a répondu Jean Todt. "Mick est en Formule 2, il va probablement courir en Formule 1 l'année prochaine. Ça va être un beau challenge et on est ravi d'avoir de nouveau un Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile."