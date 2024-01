Wolff prolonge sa mission de directeur d'équipe chez Mercedes

Toto Wolff a signé un nouveau contrat de plusieurs années pour diriger l'écurie Mercedes en Formule 1. Dans les colonnes du journal britannique The Telegraph, l'Autrichien indique qu'à 52 ans, il demeure totalement impliqué dans son rôle à la tête de la structure, dont il est également actionnaire à parts égales avec Daimler et Ineos (33% chacun).

"Je pense que le plus important entre nous trois, c'est la confiance que nous avons les uns envers les autres", explique-t-il. "Au final, en tant qu'actionnaire, je veux le meilleur retour sur investissement. Et le meilleur retour sur investissement, c'est de gagner. Je ne vais pas essayer de m'accrocher à une position à laquelle je pense que quelqu'un va faire mieux que moi. Je m'assure d'avoir autour de moi des gens qui peuvent me dire le contraire. Et en fin de compte, nous avons décidé de recommencer."

Après une domination faite de huit titres constructeurs et sept titres pilotes de 2014 à 2021, Mercedes reste sur deux saisons décevantes avec une seule victoire à la clé, grâce à George Russell à Interlagos en 2022. L'écurie a terminé deuxième du championnat en 2023 mais Toto Wolff assure que son précédent contrat ne contenait "aucune clause de performance".

"Je fais partie de cette équipe à divers titres", rappelle-t-il. "Je suis coactionnaire. Je fais partie du conseil d'administration. Ce sont des choses qui ne changeront pas, quel que soit mon rôle exécutif ou non exécutif. Mais je me sens bien. Pour moi, le risque est toujours plus de m'ennuyer que de m'épuiser. C'est pourquoi je relève les défis qui se présentent à nous aujourd'hui."

Toto Wolff est le deuxième directeur d'équipe avec le plus d'ancienneté en Formule 1 cette année, puisqu'il dirige la structure depuis 2013. Seul Christian Horner est là depuis plus longtemps, à la tête de Red Bull depuis 2005.

Mercedes présentera la nouvelle F1 W15 de Lewis Hamilton et George Russell le 14 février prochain à Silverstone, avec l'espoir de réduire enfin le fossé de performance qui sépare son équipe de Red Bull.

"Il fait toujours croire que c'est possible", insiste Toto Wolff. "On ne peut pas débuter la saison en se disant que ce n'est pas possible. On a vu l'an dernier le grand pas en avant qu'a fait McLaren avec une seule évolution. On a signé un contrat de deux ans avec Lewis, et on lui doit, ainsi qu'à George et à toute l'équipe, toute notre attention pour 2024 et 2025. Je pense que c'est possible."