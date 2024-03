Le couple Wolff veut "que les choses ne soient pas passées sous silence"

Susie Wolff a annoncé mercredi qu'elle avait déposé plainte contre la FIA, pour les accusations infondées dont elle avait été la cible en décembre dernier. La Fédération Internationale de l'Automobile avait ouvert une enquête visant la directrice de la F1 Academy, la soupçonnant d'avoir échangé des informations confidentielles avec son mari, le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff.

Ces accusations se sont finalement révélées inexactes et l'enquête a très vite été abandonnée. Susie Wolff, très affectée et se sentant alors "profondément insultée", a fait savoir qu'elle aurait le fin mot de l'histoire, exigeant des explications qu'elle n'a pour l'instant jamais reçues de la part de la FIA.

Une histoire qui a suscité de vives réactions dans le paddock, à commencer par celle de Lewis Hamilton, critiquant le manque d'honnêteté de la FIA et se disant "extrêmement fier" de voir Susie Wolff saisir la justice et forcer les instances à prendre leurs responsabilités.

Toto Wolff s'est également exprimé au sujet de la plainte déposée par sa femme, au micro de Sky Sports : "Susie est une femme forte. Et comme toujours, elle est allée jusqu'au bout de ses convictions et de ses valeurs. Elle gère la situation de manière très pragmatique. Elle estime que le mal a été fait et que la justice doit l'entendre, et rien ne lui fera changer d'avis."

Selon le patron d'écurie, le plus important pour Susie Wolff est de comprendre les causes du comportement et du silence de la FIA, en commençant par lever le voile sur l'origine des accusations : "Susie a entamé ce processus [juridique] il y a plusieurs mois, elle l'a fait avec beaucoup de diligence et elle ira jusqu'au bout. Je pense que le plus important pour elle est de découvrir ce qu'il s'est passé, que les gens assument leurs responsabilités et que les choses ne soient pas passées sous silence."

Lewis Hamilton et Susie Wolff Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Cette plainte vient s'ajouter au climat tendu qui règne autour de la Formule 1, déjà confrontée à plusieurs enquêtes concernant le directeur d'équipe de Red Bull, Christian Horner et le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. D'autres éléments qui appuient et renforcent ce sentiment d'inaction et de manque de transparence, reproché par les écuries comme par les fans de la discipline.

"Le fait est que toute l'année nous ayons parlé de ce cas de [manque de] transparence et de divers autres facteurs qui ne sont pas géniaux", ajoute Wolff. "Et c'est ce à quoi Lewis a fait référence. Nous devrions parler de la grandeur du sport et de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et non des autres choses, il faut le souligner."

"Je pense que nous, en tant que sport, devons faire cela dans tous les domaines, qu'il s'agisse du cas de Susie ou de celui d'autres équipes. Dans l'ensemble, je pense que ce sport dispose d'une plateforme très importante, nous nous en sortons très bien. Et peut-être que parfois, nous devons sortir des juridictions de notre sport pour aller dans le monde réel et voir ce que ça donne."

"Je ne pense pas que ce soit un moment décisif. Je pense simplement qu'à un certain stade, nous ne devrions pas nous contenter de recevoir ces coups et de les accepter, mais que nous devrions agir dans tous les domaines pour rendre le sport aussi transparent qu'il devrait l'être, compte tenu de son importance dans le monde."