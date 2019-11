Wolff va manquer son premier GP depuis 2013

Toto Wolff ne sera pas aux commandes de l'écurie Mercedes le week-end prochain à Interlagos. Pour la première fois depuis 2013, date à laquelle il a pris ses fonctions, le directeur de l'écurie allemande n'accompagnera pas ses troupes sur un Grand Prix. L'Autrichien a fait savoir qu'il ne serait pas du voyage, profitant des deux titres mondiaux déjà assurés – pour la sixième année consécutive – afin d'avancer sur d'autres dossiers.

"Le Grand Prix du Brésil sera la première course à laquelle je n'assisterai pas depuis 2013", a-t-il confirmé. "Avec les deux titres assurés, cela me donne plus de temps en Europe pour me concentrer sur d'autres sujets en suspens. C'est formidable de pouvoir faire ça et de savoir que l'équipe représentera la firme à l'étoile de la meilleure façon possible, que ce soit en piste ou en dehors."

Lors du dernier Grand Prix à Austin, Mercedes a signé un doublé avec une victoire de Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton, ce dernier s'assurant une sixième couronne mondiale. Néanmoins, même si ce scénario allège inévitablement la pression sur l'écurie de Brackley pour les deux derniers rendez-vous de la saison, elle n'en reste pas moins avide de succès.

"Il reste deux Grands Prix en 2019 et nous voulons terminer sur une bonne note", prévient Toto Wolff. "Le prochain rendez-vous est au Brésil, ce qui nous ramène aux souvenirs de l'an passé, lorsque nous avions gagné la course et remporté le titre constructeurs à Interlagos. C'est un circuit très court, qui rend les qualifications particulièrement difficiles car les marges sont infimes. Depuis la trêve estivale, nous n'avons généralement pas eu la voiture la plus rapide le samedi, mais nous avons pu signer la pole à Austin et nous essaierons de nous battre à nouveau pour la première ligne à São Paulo."