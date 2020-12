Toto Wolff reste à la tête de Mercedes, Ineos actionnaire à 33%

La firme chimique Ineos, fondée par l'homme d'affaires Jim Ratcliffe, est arrivée en F1 cette année par le biais d'un partenariat avec l'écurie Mercedes. La marque s'est affichée en grand sur la W11 pour cette saison 2020. Désormais, les liens avec l'écurie vont être encore plus étroits puisque son arrivée au capital de la structure a été officialisée ce vendredi.

Ineos détiendra désormais 33% des parts de l'entreprise. Un chiffre important mais également un rééquilibrage concret des forces en présence puisque cette prise de participation s'accompagne d'une réduction nette de celle de Daimler, qui passe de 60 à 33% également, et d'une légère augmentation de la part de Toto Wolff, directeur exécutif de l'équipe, qui passe de 30 à 33%.

"Quand nous avons rejoint la Formule 1 cette année, nous avons choisi de le faire avec une écurie Mercedes qui avait établi de nouvelles références, et depuis lors, nous étions en discussions pour savoir comment accroître notre implication", explique Ratcliffe. "Investir financièrement dans une équipe qui est à son meilleur niveau mais conserve un grand potentiel pour se développer à l'avenir est une opportunité unique."

Le statut d'écurie d'usine maintenu

Cette diminution des parts du groupe allemand dans sa propre structure, ainsi que la collaboration plus étroite déjà annoncée avec la branche AMG, n'aura pas pour effet de lui faire perdre sa qualité d'équipe d'usine alors que se profilent d'importants changements en F1 avec l'arrivée du Règlement Financier, comme le précise le communiqué. "L'équipe restera l'écurie de Formule 1 d'usine de Mercedes-Benz et continuera à faire courir des châssis et des unités de puissance Mercedes dans les années à venir."

Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG, déclare : "Pouvoir attirer ces prestigieux investisseurs est un signe de la force de notre organisation à Brackley ; Ineos voit un véritable potentiel de croissance et de développement dans l'équipe. Nous restons fermement engagés en Formule 1, et le plafond budgétaire à venir et la nouvelle structure d'actionnariat nous mettent dans une position encore plus solide pour perpétuer notre succès. Avec une collaboration encore plus étroite avec notre division performance Mercedes-AMG à partir de 2021 et le leadership de Toto pour plusieurs années supplémentaires, l'avenir est radieux pour Mercedes-Benz en Formule 1."

Wolff reste à la barre

L'autre annonce concerne justement Wolff, qui va donc poursuivre son rôle de team principal et de PDG pour "trois années supplémentaires". Alors que son avenir a été l'un des sujets de discussion de ces derniers mois, le communiqué indique par ailleurs : "Il aura ensuite la possibilité de passer à une nouvelle fonction exécutive au sein de l'organisation lorsqu'il décidera que le moment sera venu."

"Cette équipe est comme une famille pour moi", affirme l'Autrichien. "Nous avons connu tant de hauts et de bas ensemble que je ne peux imaginer travailler avec un meilleur groupe de personnes dans ce sport, et je suis très heureux que nous continuions ensemble pour cette nouvelle ère. Ce nouvel investissement d'Ineos confirme que le projet financier des écuries de Formule 1 est robuste et envoie un important signal de confiance en F1 après une année difficile."

"Je suis ravi d'accueillir Jim, Andy et John dans l'équipe en tant que copropriétaires : ils ont construit l'une des entreprises les plus rentables au monde, ils incarnent le véritable esprit de l'entreprenariat et leur expertise va renforcer notre conseil d'administration lors des prochaines années. En parallèle, c'est un privilège de poursuivre mon partenariat avec Ola, Markus Schäfer et Mercedes-Benz. Nous sommes fiers d'avoir accru l'héritage prestigieux de la marque en sport automobile depuis 2010 et partageons l'ambition de continuer à développer l'organisation dans les années à venir."

Désormais que ces annonces ont été faites et l'avenir de Wolff à la tête de l'écurie assuré, ne reste plus qu'une interrogation : quand Lewis Hamilton et Mercedes annonceront-ils la prolongation de leur collaboration, qui semble désormais plus proche que jamais ?

