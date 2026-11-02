Formule 1 GP de Mexico

Toto Wolff : deux sponsors ont quitté Mercedes après la promotion de Kimi Antonelli en F1

Deux sponsors ont tourné le dos à Mercedes à cause de Kimi Antonelli, mais après le sacre mondial du pilote, Toto Wolff règle ses comptes avec les détracteurs de sa décision.

Christian Nimmervoll Roberto Chinchero

Publié: 2 nov. 2026, 21:02

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Photo de : LAT Images

Au Grand Prix du Mexique, Mercedes a récolté les fruits de son audace en titularisant Kimi Antonelli, alors âgé de 18 ans, à partir de 2025. L'Italien a décroché le titre mondial dès sa deuxième saison en Formule 1.

Un choix que tout le monde, au sein de l'entourage de Mercedes, n'a pas partagé dès le départ, comme le révèle aujourd'hui le directeur de l'équipe, Toto Wolff.

"Deux sponsors nous ont quittés à cause de cette décision. Ils m'ont demandé : 'Kimi Antonelli, c'est qui, ce gamin ?' D'autres, en revanche, sont restés avec nous jusqu'à aujourd'hui et en récoltent désormais les fruits", a expliqué Wolff à Sky Sports.

Avant même le début de la saison 2024, la superstar Lewis Hamilton avait annoncé son départ de Mercedes pour Ferrari. Pendant des mois, les médias ont spéculé sur l'identité de son successeur, le septuple champion du monde. Max Verstappen était notamment considéré comme un candidat sérieux durant l'été. D'autant qu'en 2024, Antonelli n'avait pas répondu aux attentes élevées placées en lui en Formule 2 : il n'avait signé sa première victoire de la saison, sur deux au total, qu'à l'occasion de la 15e course sur 28.

Selon Wolff, les médias auraient pu s'épargner toutes ces spéculations, car la décision était en réalité très simple : "Lorsque Lewis s'est présenté à ma porte ce matin-là, tout était déjà clair pour moi. Dès qu'il m'a confirmé qu'il allait rejoindre Ferrari, j'ai su que Kimi serait dans la voiture."

Wolff se souvient avoir rapidement informé son responsable de la communication et actuel directeur adjoint de l'équipe, Bradley Lord, ainsi que le directeur technique, James Allison. "Je leur ai dit : 'Kimi sera dans la voiture.' Ils m'ont simplement répondu : 'De quoi parles-tu ?' Mais nous avions les données. Nous n'avions pas besoin d'une confirmation supplémentaire. Kimi avait déjà fait ses preuves grâce à ses succès en Formule 4 et en Formula Regional. Le reste était parfaitement clair."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Wolff ne révèle pas l'identité des deux sponsors qui ne souhaitaient plus être associés à Mercedes sans la superstar Hamilton. On sait toutefois que la marque de mode Tommy Hilfiger et l'équipementier sportif Puma ont quitté l'équipe à la fin de 2024. Adidas les a remplacés en devenant un nouveau partenaire mondial. Par ailleurs, un accord avec Gillette était déjà en préparation, mais il n'a finalement pas abouti. La marque connue pour ses rasoirs a finalement choisi Audi.

Mais alors que beaucoup, autour de lui, doutaient de la pertinence de faire passer directement Antonelli de la Formule 2 à l'équipe officielle Mercedes, Wolff n'a "jamais considéré cela comme un risque. On me demande parfois pourquoi je prends des risques. Mais je ne prends que des risques calculés, pour lesquels le pire scénario possible serait que notre quotidien au sein de l'équipe dont je suis responsable ne change pas fondamentalement.

"L'équipe a toujours soutenu cette décision. [Le PDG de Mercedes] Ola [Källenius] l'a toujours soutenue également. Il n'y a jamais eu le moindre doute. Les doutes sont uniquement venus de l'extérieur : de personnes qui étaient alors partenaires de l'équipe et qui ne le sont plus aujourd'hui, d'autres équipes, d'autres pilotes qui estimaient mériter eux-mêmes une chance, et des médias."

"Tout a commencé avec des gens qui disaient : 'Vous ne pouvez pas être sérieux en mettant un pilote de 18 ans dans la voiture que Lewis Hamilton pilotait auparavant. Il vient de vivre une saison décevante en Formule 2. Il devrait y rester une année de plus et d'abord prouver qu'il est vraiment à la hauteur.'"

2025 : les doutes sur Antonelli prennent de l'ampleur

"Ensuite, une fois que nous l'avons installé dans la voiture, les gens ont dit : 'Il ne devrait pas être chez Mercedes. C'est beaucoup trop de pression pour lui. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de trouver un accord avec Williams pour lui donner, comme George, une, deux ou trois années afin de se développer ?' Et, bien sûr, ces voix se sont fait encore plus entendre après ses neuf courses consécutives sans marquer de points."

Lorsque Antonelli a connu l'un des week-ends de course les plus difficiles de sa saison de débutant sur le circuit de Spa, à l'été 2025, au cours duquel il y a également eu, selon Wolff, "des larmes", "ceux qui disaient 'Je vous l'avais bien dit' ont soudain pris de plus en plus d'assurance. Mais pour nous, et pour moi personnellement, il n'y a jamais eu le moindre doute."

"2025 a été exactement la saison à laquelle je m'attendais. Il était clair pour moi que ce serait un projet d'au moins deux ans, la deuxième saison devant confirmer ce que nous avions décelé chez lui. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ici et que nous avons obtenu cette confirmation. C'est incroyable. Nous devons vraiment nous pincer pour y croire, car nous avons l'impression que c'était hier encore qu'il se tenait dans un garage de karting junior, à 11 ans."

"Et puis tout va si vite. Il remporte les championnats de monoplaces juniors, puis traverse une année difficile en Formule 2. Déjà à l'époque, des personnes extérieures ont commencé à douter de lui. Je suis tout simplement extrêmement fier de l'équipe, de voir que tout le monde a continué à croire en lui. Et il a répondu présent."

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