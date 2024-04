Toto Wolff sans réponses : "Voilà où nous en sommes"

Le début de saison compliqué de Mercedes se poursuit. Ce week-end en Chine, malgré la deuxième place de Lewis Hamilton en course sprint, le constructeur allemand n'a pas su faire mieux qu'une sixième et neuvième position lors du Grand Prix. Cette année, le meilleur résultat des flèches d'argent est une cinquième place de George Russell lors de la première manche à Bahreïn.

"Ce que nous avons fait aujourd'hui avec la sixième et la neuvième place n'est pas satisfaisant", déclare Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes. "Mais c'est parce que nous essayons de gérer nos attentes en sachant que la voiture est pleine de surprises."

"Elle était à une bonne place samedi, bien meilleure, nous avons été en mesure, à part avec Max, d'être là et de profiter de nos rivaux derrière nous. Cela montre que lorsque vous êtes en mesure de rouler dans de l'air propre, à l'avant, la performance est meilleure. Mais aujourd'hui, avec la sixième place, nous avons maximisé le potentiel de la voiture mais ce n'est pas suffisant, nous le savons tous."

Après la course sprint de samedi, lorsque le Parc Fermé s'est réouvert pour les qualifications, les deux pilotes Mercedes ont essayé des réglages différents. Seulement, une erreur d'Hamilton dans le virage 14 a mis fin à sa qualif dès la Q1. Dimanche, il s'élançait de la 18e place sur la grille de départ.

"La voiture est difficile à régler et à conduire, c'est pourquoi vous avez ces oscillations dans les performances", a estimé Wolff. "Je pense que la position de la voiture, et celle de Lewis aujourd'hui, était certainement très éloignée de l'optimum. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà où nous en sommes. Pour Miami, nous apportons de nouveaux éléments et il sera intéressant de voir comment ils vont se comporter sur la voiture."

"Les symptômes sont les mêmes"

Depuis le dernier titre constructeur de Mercedes en 2021, l'équipe allemande cherche à revenir au plus haut niveau afin de viser à nouveau les pole positions et les victoires régulièrement. Après une année 2022 difficile en raison du problème de marsouinage, marquée tout de même par une victoire de Russell au Brésil, l'équipe de Brackley a terminé deuxième du championnat des constructeurs la saison passée.

Cependant, Toto Wolff estime que les flèches d'argent sont toujours au même point que ces deux dernières années. La seule différence concerne McLaren et Ferrari qui ont réussi à se hisser tout en haut de la grille.

"Je pense que les voitures ont toujours été difficiles ces deux dernières années. L'avantage que nous avions, c'est que McLaren n'a pas couru avec nous pendant la première moitié de la saison, donc elle n'était pas une concurrente. Ferrari n'était pas aussi rapide et a laissé tomber la balle à plusieurs reprises, c'est pourquoi nous étions en lice pour le podium et plus proches de Red Bull."

"Maintenant que ces équipes ont amélioré leurs performances, il s'agit d'un jeu relatif et soudainement, ce qui était suffisant pour une troisième place l'année dernière est maintenant suffisant pour une sixième place. C'est pourquoi c'est difficile. La voiture est aussi difficile qu'elle l'a été par le passé, elle est délicate pour les pilotes. George, lorsque nous en avons discuté, a dit que c'était la voiture de qualification la plus délicate qu'il ait eue jusqu'à présent. Dans l'ensemble, les symptômes sont donc les mêmes."

