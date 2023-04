Le tournage du film de Brad Pitt sera "envahissant" pour le paddock

Charger le lecteur audio

Stefano Domenicali prévient : la production du nouveau film de Brad Pitt consacré à la Formule 1 sera "envahissante" au cours des week-ends de Grand Prix cette année. Ce long-métrage, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, est réalisé par l'équipe qui a travaillé sur Top Gun : Maverick, avec Lewis Hamilton comme producteur et consultant.

La production devrait débuter dans les semaines à venir à Silverstone, et une partie de l'action sera tournée lors des week-ends Grands Prix en fonction des possibilités offertes par le calendrier 2023. Brad Pitt a rencontré une première fois les directeurs d'écurie l'an dernier à Austin, avec le producteur Jerry Bruckheimer et le réalisateur Joseph Kosinski. Depuis, les discussions se sont poursuivies quant à la manière d'impliquer les équipes.

La Formule 1 estime que ce film est très important en termes de retombées positives pour le championnat, mais devra aussi être garante des limites à fixer pour que les interférences soient ressenties au minimum dans le paddock.

"C'est une autre manière de montrer ce que l'on veut faire, quelque chose de différent", assume Stefano Domenicali, PDG de la F1, dans un entretien avec des investisseurs. "Quand on a commencé la collaboration avec Netflix, la communauté [F1] s'est demandé ce qui se passait, estimant que ce n'était pas notre place. Et maintenant, on en comprend la puissance. Et puis on a apporté une très forte présence sur les réseaux sociaux, en s'assurant que tous les pilotes et les écuries soient très actifs pour faire la promotion de la F1."

"Le film est un outil supplémentaire. On va commencer le tournage à Silverstone très bientôt, et vous verrez qu'il s'agira du premier film où l'on se trouve réellement dans le cadre d'une épreuve. Ce sera assez envahissant en ce qui concerne la production, c'est quelque chose que l'on doit contrôler d'une certaine manière, mais ce sera une autre façon de montrer que la F1 ne s'arrête jamais."

Devancer l'usure de Drive to Survive

Les caméras vont se multiplier dans le paddock.

L'effet de la série Drive to Survive, dont la cinquième saison vient de sortir, a été phénoménal pour la Formule 1 mais ses dirigeants savent que le concept s'essoufflera inévitablement, ce qui a poussé à avancer sur ce projet de film afin de disposer d'un autre outil promotionnel pour faire connaître la discipline à un nouveau public.

"Les Simpsons ont duré 20 ans, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions qui durent aussi longtemps", justifie Greg Maffei, PDG de Liberty Media. "Drive to Survive est merveilleux, mais nous ne pourrons pas éternellement compter dessus pour être notre seul vecteur de promotion. Il faut garder de la nouveauté, changer les choses."

"Ce film, un peu comme [le GP de] Vegas, sera d'un tout autre niveau. Autant Drive to Survive est énorme pour beaucoup de gens à travers le monde, autant je me rends encore dans des endroits où les gens me demandent ce que c'est. Le public n'est pas si nombreux. C'est peut-être important au sein d'un groupe, mais pas tant que ça. Un film de Brad Pitt avec Lewis Hamilton comme consultant, avec Bruckheimer et le réalisateur de Top Gun : Maverick… On a déjà vu une partie de ce qu'ils vont faire, comment ils vont mettre en scène les voitures. Ils ont repris la technologie de Top Gun et ça va être incroyable."

Propos recueillis par Adam Cooper