Tours, durée, distance : quelle est la longueur d’un GP de F1 ?

Les fans de Formule 1 remarqueront que le nombre de tours et la durée d'une course diffèrent d'un Grand Prix à l'autre. C’est ce qui distingue la F1 des championnats d'Endurance : les courses se déroulent avant tout sur une distance précise plutôt que sur une durée déterminée comme c'est le cas, par exemple, des 24 Heures du Mans.

La raison principale ? Les différences qui existent entre les circuits que comporte le calendrier F1. Cela permet de s'assurer que chaque course couvre à peu près de la même longueur, car il peut falloir beaucoup plus de temps pour boucler 70 tours à Silverstone qu'à Montréal. Ainsi, dans les incrustations TV, au lieu d'une horloge c'est un compteur de tours qui affiche le décompte avant l'arrivée d'un Grand Prix F1.

De nombreux facteurs contribuent donc à la durée d'un Grand Prix de F1. Entre les records d'un extrême à l'autre, on peut passer de plus de 4 heures (le GP du Canada 2011) à quelques minutes à peine (le GP de Belgique 2021).

Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur les règles relatives à la durée des courses en Formule 1.

Format d’un week-end de course en F1

Avant de savoir combien de temps dure un Grand Prix de F1, il est important de comprendre quel est le format d’un week-end.

Un Grand Prix traditionnel commence par deux séances d'essais d'une heure le vendredi. Cela permet aux équipes de tester différents set-ups sur les voitures, de boucler leur programme d'essais, d'essayer des améliorations et, s'il s'agit d'un nouveau circuit, comme Las Vegas en 2023, c'est l'occasion d'apprendre le tracé. Vient ensuite une troisième et dernière séance d'essais le samedi. Celle-ci permet aux équipes de tester leur rythme sur un tour avant les qualifications qui ont lieu plus tard dans la journée et qui déterminent la grille de départ pour la course du dimanche.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Le départ du Grand Prix de Belgique 2023.

Cependant, depuis 2021 et l'ajout des courses sprints, certains week-ends suivent un format différent. Introduites comme alternative aux Grands Prix traditionnels, ces épreuves permettent d'avoir une course le samedi et une autre le dimanche, ce qui a été le cas en 2023 à Austin, en Autriche, en Azerbaïdjan, en Belgique, au Brésil et au Qatar. Lors d'un Grand Prix avec sprint, le week-end s'ouvre par une séance d'essais le vendredi, la seule désormais puisque viennent ensuite les qualifications pour le Grand Prix du dimanche, les qualifications pour le sprint ("shootout") et la course sprint en elle-même.

Combien de tours compte une course de F1 ?

Maintenant, venons-en au sujet qui nous intéresse : la durée des Grands Prix de Formule 1. Chaque course a un nombre de tours différent puisque la distance minimale d'un Grand Prix est de 305 kilomètres. Le nombre de tours à boucler est donc fixé en fonction de cet objectif à atteindre.

Logiquement, cela signifie que les GP organisés sur de petits circuits comptent plus de tours que ceux organisés sur de longs tracés. Par exemple, Zandvoort ne fait que 4,259 km, contre 7,004 km pour Spa-Francorchamps. Par conséquent, le Grand Prix des Pays-Bas compte 72 tours alors que le GP de Belgique n'en couvre que 44, pourtant les pilotes parcourent la même distance lors des deux courses.

Il existe toutefois une exception à cette règle : Monaco, où la distance minimale de course est fixée à 260 km. Bien qu'il s'agisse du plus petit tracé au calendrier avec à peine 3,337 km, c'est également un tour lent. En 2023, le meilleur tour en course sur place, signé par Lewis Hamilton, affichait une moyenne de 158,80 km/h, très loin de la moyenne de 231,97 km/h pour le meilleur tour en course de Max Verstappen lors de sa victoire au Red Bull Ring. Sa distance fut réduite, ce qui aida à passer sous la barre des deux heures, dès 1968, l'année suivant le décès de Lorenzo Bandini en Principauté.

Désormais, il faut également prendre en compte les courses sprints. Elles couvrent 100 km jusqu'au drapeau à damier et peuvent donc être vues comme une version raccourcie du Grand Prix du dimanche. De la même façon, leur nombre de tours varie d'un circuit à l'autre. En 2023, la course sprint de Spa ne comptait que 11 tours, contre 24 pour celle du Red Bull Ring ou d'Interlagos.

Distance prévue pour chaque Grand Prix de F1 en 2024 :

Grand Prix Circuit Tours Longueur de la piste Distance de la course #1 GP de Bahreïn Bahrain International Circuit 57 5,412 km 308,238 km #2 GP d'Arabie saoudite Circuit de la corniche de Djeddah 50 6,174 km 308,450 km #3 GP d'Australie Circuit de l'Albert Park 58 5,278 km 306,124 km #4 GP du Japon Suzuka 53 5,807 km 307,471 km #5 GP de Chine Shanghai International Circuit 56 5,451 km 305,066 km #6 GP de Miami Autodrome international de Miami 57 5,412 km 308,326 km #7 GP d'Émilie-Romagne Autodrome Enzo e Dino Ferrari 63 4,909 km 309,049 km #8 GP de Monaco Circuit de Monte-Carlo 78 3,337 km 260,286 km #9 GP du Canada Circuit Gilles-Villeneuve 70 4,361 km 305,270 km #10 GP d'Espagne Circuit de Barcelona-Catalunya 66 4,657 km 307,236 km #11 GP d'Autriche Red Bull Ring 71 4,318 km 306,452 km #12 GP de Grande-Bretagne Silverstone 52 5,891 km 306,198 km #13 GP de Hongrie Hungaroring 70 4,381 km 306,630 km #14 GP de Belgique Spa-Francorchamps 44 7,004 km 308,052 km #15 GP des Pays-Bas Zandvoort 72 4,259 km 306,587 km #16 GP d'Italie Monza 53 5,793 km 306,720 km #17 GP d'Azerbaïdjan Circuit urbain de Bakou 51 6,003 km 306,049 km #18 GP de Singapour Marina Bay 62 4,940 km 306,143 km #19 GP des États-Unis Circuit of the Americas 56 5,513 km 308,405 km #20 GP de Mexico Autodromo Hermanos Rodríguez 71 4,304 km 305,354 km #21 GP de São Paulo Interlagos 71 4,309 km 305,879 km #22 GP de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 50 6,201 km 309,958 km #23 GP du Qatar Circuit international de Losail 57 5,419 km 308,611 km #24 GP d'Abu Dhabi Yas Marina 58 5,281 km 306,183 km

Combien de temps dure une course de F1 ?

Bien que chaque épreuve comporte un nombre de tours défini, il s'agit toujours d'une course contre-la-montre, puisque le but reste de parcourir la totalité de la distance dans un temps imparti. Car à partir de l'extinction des feux, les pilotes ont deux heures pour couvrir la distance d'un Grand Prix, et celui-ci se terminera quoi qu'il arrive trois heures après que le départ a été donné.

Différents facteurs externes font qu'il n'est parfois pas possible de boucler le nombre de tours prévu dans cette fenêtre de temps. Par conséquent, si une course dépasse les deux heures, le Grand Prix prend fin, le résultat étant scellé à la fin du tour complet suivant le passage de ce cap de deux heures, quel que soit le nombre de tours effectués.

Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images Un drapeau rouge et la durée d'un Grand Prix bascule...

Ceci étant dit, ces deux heures concernent le temps de piste, mais la course peut être interrompue en raison d'un drapeau rouge. Dans ce cas, il faut prendre en compte le fait que la F1 dispose d'une fenêtre de trois heures, décomptées à partir du moment où le Grand Prix a officiellement commencé, pour boucler l'épreuve.

En général, les courses atteignent la distance prévue sans s'approcher de la limite de temps. Comme on peut le voir ci-dessous, en effet, les Grands Prix de 2023 ont duré approximativement une heure et demie avant que le vainqueur ne franchisse le drapeau à damier.

Temps total des Grands Prix de F1 en 2023* :

Grand Prix Temps de course du vainqueur GP de Bahreïn 1h33'56"736 GP d'Arabie saoudite 1h21'14"894 GP d'Australie 2h32'38"371 GP d'Azerbaïdjan 1h32'42"436 GP de Miami 1h27'38"241 GP de Monaco 1h48'51"980 GP d'Espagne 1h27'57"940 GP du Canada 1h33'58"348 GP d'Autriche 1h25'33"607 GP de Grande-Bretagne 1h25'16"938 GP de Hongrie 1h38'08"634 GP de Belgique 1h22'30"450 GP des Pays-Bas 2h24'04"411 GP d'Italie 1h13'41"143 GP de Singapour 1h46'37"418 GP du Japon 1h30'58"421 GP du Qatar 1h27'39"168 GP des États-Unis 1h35'21"362 GP de Mexico 2h02'30"814 GP de São Paulo 1h56'48"894 GP de Las Vegas 1h29'08"289 GP d'Abu Dhabi 1h27'02"624

*Temps total incluant tous types d’arrêts

Bien sûr, les courses sprints durent moins longtemps, en moyenne une heure de moins que les Grands Prix. En 2023, leur durée a oscillé entre 24'58 (sprint de Belgique, remporté par Max Verstappen en 11 tours) et 35'01 (sprint du Qatar, remporté par Oscar Piastri en 19 tours).

Que se passe-t-il si un GP de F1 ne va pas au bout des tours prévus ?

Parfois, lorsque la fenêtre des trois heures s'achève, les pilotes n'ont effectué que très peu de tours, généralement en raison de multiples interventions de la voiture de sécurité ou de drapeaux rouges. Dans de tels cas, il se peut que les points ne soient pas attribués dans leur intégralité.

Depuis 2022, les points ne peuvent être attribués qu'à condition que le leader ait effectué au moins deux tours de course sans voiture de sécurité ou Virtual Safety Car. Dès lors, le nombre de points marqués se base sur la distance parcourue par rapport à celle qui était prévue, selon le barème du tableau ci-dessous :

Position Deux tours ou moins Jusqu'à 24% de la distance de course 25-49% de la distance de course 50-74% de la distance de course 75% ou plus de la distance de course 1 0 points 6 points 13 points 19 points 25 points 2 0 points 4 points 10 points 14 points 18 points 3 0 points 3 points 8 points 12 points 15 points 4 0 points 2 points 6 points 9 points 12 points 5 0 points 1 point 5 points 8 points 10 points 6 0 points 0 points 4 points 6 points 8 points 7 0 points 0 points 3 points 5 points 6 points 8 0 points 0 points 2 points 3 points 4 points 9 0 points 0 points 1 point 2 points 2 points 10 0 points 0 points 0 points 1 point 1 point

Cette règle a été mise en place après le controversé GP de Belgique 2021, qui a tourné en une simple procession de deux tours derrière le Safety Car dans des conditions jugées trop dangereuses. Bien qu'aucun tour n'ait été effectué sous drapeau vert, il suffisait, à cette époque, qu’une F1 en fasse au moins deux derrière une voiture de sécurité pour que la moitié des points soient marqués. Il a alors été reproché au championnat d'avoir essayé d'atteindre ce minimum pour pouvoir attribuer des points, au lieu de trouver d'autres solutions pour que les spectateurs puissent assister à une réelle course.