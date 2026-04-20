"Tout donner te rend plus lent" : la nouvelle réalité des qualifs en F1

Depuis son introduction cette saison, le nouveau règlement de la Formule 1 suscite de nombreux débats. Si certains s'en réjouissent, notamment en raison d'un spectacle accru en course, d'autres critiquent vivement une réglementation marquée par une forte dépendance à l'énergie électrique.

Plusieurs pilotes ont ainsi fait part de leurs réserves face à cette nouvelle approche du pilotage, désormais largement dictée par la gestion de la batterie. Si elle a favorisé les dépassements lors des trois premiers Grands Prix, pour le plus grand plaisir des spectateurs, elle a en revanche profondément transformé l'exercice des qualifications.

Désormais, la performance sur un tour lancé ne repose plus uniquement sur la recherche de la limite ou la prise de risques au freinage, mais aussi sur une gestion optimale de l'énergie. Cela passe notamment par le lift-and-coast et par la nécessité de lever le pied dans les virages rapides afin de recharger la batterie.

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"Je dirais qu'il est assez facile de surpiloter", a expliqué Liam Lawson en conférence de presse au Japon, au sujet du pilotage des Formule 1 de 2026. "L'an dernier, en qualifications, on cherchait à franchir un gros cap."

"Avec l'appui aérodynamique, on gagnait en grip et on pouvait vraiment attaquer avec la voiture. On peut toujours le faire, et se tromper en surpilotant, mais c'était un facteur excitant en qualifications, cette sensation d'attaquer."

"Cette année, le plus difficile, c'est qu'il est très facile de dépasser cette limite et d'en faire trop, ce qui mène directement à l'erreur. Par exemple, lors des qualifications à Melbourne, il m'a fallu attendre la Q3 avec un train de pneus usés pour réussir à boucler un tour correct, parce qu'avant ça, j'essayais constamment d'attaquer et je faisais des erreurs.

"J'ai dû me calmer et revenir à quelque chose de plus propre. Donc oui, c'est clairement différent et il faut s'y habituer."

Oliver Bearman lors des qualifications du GP du Japon. Photo de: Lars Baron / Getty Images

"C'est un gros changement, surtout en qualifications", a ajouté Oliver Bearman. "Il y a eu des moments où, par exemple en Chine, lors de ma dernière tentative, j'ai fait mon meilleur tour, dans chaque virage [j'ai été parfait]… mais j'étais plus lent d'environ deux dixièmes."

"En fait, aller plus vite dans les virages et accélérer plus tôt peut perturber la voiture et te faire perdre du temps au tour, ce qui est vraiment étrange. Parfois, dans un ou deux virages par circuit, si tu accélères puis relèves légèrement avant de remettre les gaz, ça peut tout compromettre. Même 3% d'accélérateur peut ruiner ton tour."

"Ça m'est arrivé en Chine : j'ai perdu deux dixièmes dans la ligne droite opposée et je ne comprenais pas. En regardant les données, on m'a dit : 'Tu avais 5% de batterie en moins au début de la ligne droite', et c'est ce qui fait toute la différence."

Notre manière naturelle de piloter est de pousser de plus en plus en qualifications pour tout donner sur le dernier tour… et ça peut te rendre plus lent.

"Notre manière naturelle de piloter est de pousser de plus en plus en qualifications pour tout donner sur le dernier tour… et ça peut te rendre plus lent. En réalité, il vaut mieux rouler à 99% et enchaîner des tours constants, ce qui va un peu à l'encontre de notre instinct."

"C'est quelque chose auquel on doit s'adapter. En course, c'est un peu plus simple, mais en qualifications, cela demande clairement des ajustements."

Leclerc y trouve malgré tout son compte

Charles Leclerc a lui aussi été l'un des critiques les plus marqués de ces qualifications revisitées, lui qui a toujours excellé dans cet exercice grâce à sa capacité à exploiter les limites de sa monoplace.

Pourtant, malgré un certain scepticisme en début de saison, le Monégasque semble désormais plutôt convaincu par ces nouvelles règles. Le pilote Ferrari a en effet été impliqué dans plusieurs batailles intenses lors des trois premières courses, qu'il dit avoir particulièrement appréciées.

"Honnêtement, j'étais très sceptique au début de l'année, et après les essais j'avais certaines attentes qui n'étaient pas très positives concernant les courses", a-t-il confié avant le Grand Prix du Japon. "J'ai été agréablement surpris. Au moins pour nous à l'avant, c'est en réalité bien plus intéressant que ce que je pensais."

La longue bataille entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc au GP de Chine a été très féroce. Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Bien sûr, il y a des dépassements un peu artificiels, comme c'était parfois le cas avec le DRS l'an dernier. Mais il y a aussi beaucoup de manœuvres à la limite, où l'on se retrouve avec un niveau de batterie similaire au même moment, mais pour des raisons différentes, ce qui rend les choses assez amusantes. On l'a vu en Australie, on l'a vu à Shanghai, et j'ai pris bien plus de plaisir que ce que j'imaginais."

"Comme je l'ai dit, les qualifications ne sont pas ce que j'ai connu de plus fun, donc c'est peut-être un point à examiner. Mais en termes de bagarre en piste, j'ai beaucoup plus apprécié que prévu."

"Et si c'est le cas, c'est principalement parce que Mercedes est assez nettement plus rapide que nous, mais dès que l'on sort de la fenêtre optimale d'utilisation de la batterie, on perd énormément de temps au tour.

"Cela rapproche les voitures et explique les nombreux changements de position, combinés au fait que la voiture derrière recharge davantage que celle de devant. Ces deux éléments rendent très difficile le fait de creuser un écart une fois engagé dans un duel."

Suite aux critiques, la FIA a décidé de réagir en organisant une série de réunions avec les acteurs de la Formule 1 afin d'envisager d'éventuels ajustements du règlement. La semaine dernière, la première d'entre elles s'est tenue.