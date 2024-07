Tout ce qu'il faut savoir sur la fan expérience du GP des Pays-Bas de F1

Le Grand Prix des Pays-Bas 2024 aura lieu du 23 au 25 août et il ne fait aucun doute que public sera une fois de plus au rendez-vous pour une ambiance vibrante.

Et les tribunes pourraient bien se révéler plus bruyantes encore cette année en raison de la compétitivité qui s'exprime cette saison, alors que l'on a vu six vainqueurs différents se partager les 12 premiers Grands Prix de 2024. Il n'est donc pas acquis que Max Verstappen, le favori du public, remporte sa quatrième victoire consécutive sur le circuit de Zandvoort, d'autant plus que McLaren, Ferrari et Mercedes ont comblé leur retard sur Red Bull lors des dernières courses en date.

Il y a beaucoup à attendre du Grand Prix des Pays-Bas cette année, mais l'action ne se déroulera pas uniquement sur la piste, car le week-end tout entier est synonyme de grande fête. Les fans ont droit à de la musique, divers événements, de la bonne nourriture et d'autres activités aux abords de la piste pour se divertir.

Alors, que peuvent faire les spectateurs du Grand Prix des Pays-Bas en dehors de suivre les courses ? Voici un aperçu du programme du week-end !

Les festivités du Super Friday

C'est par le "Super Friday" que débutent les festivités du Grand Prix des Pays-Bas. C’est l'un des jours d'ouverture les plus fréquentés au cours de la saison de Formule 1, et cette année ne devrait pas déroger à la règle.

Cela commence avant les premiers essais, avec un spectacle dans la fan zone et des séances de questions-réponses avec les pilotes d'Aston Martin, Sauber, McLaren et Red Bull. Ceci, avant un événement qui a de quoi électriser les fans avec la participation du groupe néerlandais Snollebollekes.

Les deux séances d'essais du Grand Prix seront suivies de séances des catégories annexes, parmi lesquelles la F1 Academy, avant que d'autres activités ne viennent divertir les fans. Une fois les essais terminés, les spectateurs pourront en effet assister au Full Throttle Trackshow, un autre divertissement musical comprenant des numéros de danse sur le circuit. Il sera ensuite possible de participer à d'autres activités en soirée, notamment avec l'accès au paddock de la F1 Academy.

L’approche d'un festival de musique

La Dutch house est un style de musique électro-house originaire des Pays-Bas, dont la popularité se manifeste chaque année lors du Grand Prix. Un DJ joue par exemple sur la grille avant la course, avec notamment l'un des morceaux les plus populaires ici, qui est "Super Max", en l'honneur du Champion du monde.

En 2023, le violoniste néerlandais André Rieu avait également donné une interprétation spectaculaire de la “Second Waltz”, avant que DJ La Fuente ne termine le set en donnant une touche de house à cette même chanson.

Les festivités musicales seront également au cœur de cette édition 2024, puisque Zandvoort accueillera un concert le vendredi soir, avec la dance music de Dutch Hour, du rock de DI-RECT et un set du DJ Armin Van Buuren. Ce concert est offert aux fans qui possèdent un billet de trois jours ou un billet Super Friday pour le Grand Prix des Pays-Bas.

Déguster les spécialités néerlandaises à Zandvoort

Nourriture et fête forment l'association parfaite et toutes deux seront présentes en abondance lors de ce GP des Pays-Bas. Tout en écoutant la musique, les fans pourront en effet mettre la main sur un stroopwafel, une délicieuse friandise néerlandaise composée de deux couches de gaufres minces et rondes avec du sirop au milieu. Le stroopwafel se mange chaud ou froid et on en trouve à presque tous les coins de rue de Zandvoort.

Il y a aussi la populaire fritessaus, un condiment pour les frites aux Pays-Bas et qui est similaire à la mayonnaise mais un peu plus sucré. Tout cela sera disponible pendant le Grand Prix des Pays-Bas.

Jouir d'une meilleure vue depuis la grande roue

Suzuka, où se déroule le Grand Prix du Japon, possède une célèbre grande roue dans son enceinte, mais ce n'est pas le seul circuit du calendrier de la F1 à en avoir une. À l'extérieur du dernier virage de Zandvoort se trouve une grande roue de 50 mètres de haut, qui offre une vue spectaculaire sur le circuit ainsi que sur les environs.

La piste est située sur la côte, de sorte que ceux qui sont dans la grande roue peuvent admirer la plage, face à la mer du Nord, ou la ville de Zandvoort. Chaque tour dure environ 10 minutes.

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo : Erik Junius

Affronter un Max Verstappen virtuel sur le circuit de Zandvoort

Les simulateurs de course font également partie de la fête du Super Friday, puisqu'ils seront placés à Zandvoort pour ajouter un aspect compétitif à l'engagement des fans. En effet, ceux-ci ont la possibilité d'affronter un Verstappen virtuel en testant leur coup de volant sur le circuit de Zandvoort. Ils peuvent également se mesurer à d'autres spectateurs pour savoir quel est le pilote le plus rapide − en dehors de la grille de F1 !

S'entraîner aux arrêts au stand

Les fans peuvent s'investir encore plus dans l'action du week-end grâce aux défis des arrêts au stand. Le principe ? Réparer une voiture aussi rapidement que possible ! Affrontez pour cela d'autres spectateurs pour savoir qui est le mieux équipé pour faire partie d'une équipe de ravitaillement de F1 ! Allez-vous établir un nouveau record ou repartirez-vous en ayant un respect profond pour les équipes qui réalisent des temps inférieurs à deux secondes tout en étant soumises à une forte pression ?

Un accès facilité au circuit

Ce qui fait la qualité de Zandvoort, c'est aussi son accessibilité et de nombreux fans internationaux peuvent arriver sur le circuit en un rien de temps. En effet, le circuit est situé à seulement 26,2 km de l'aéroport d'Amsterdam et les transports publics sont disponibles entre les deux villes, ce qui facilite grandement les déplacements.

Cette simplicité est d’autant plus renforcée, car dans la tradition néerlandaise, de nombreuses personnes parcourent à vélo les cinq à dix derniers kilomètres qui les séparent des zones de stationnement. De plus, des trains et des bus sont également disponibles. Les embouteillages sont donc très limités, et la course est également plus écologique, ce qui est conforme à l'objectif de la F1 d'atteindre un taux de zéro émission nette d'ici 2030.

Zandvoort, à deux pas de la capitale du pays

L'un des éléments que les fans prennent en compte lorsqu'ils choisissent d'assister à un Grand Prix est le fait que le circuit soit proche de la ville voisine. La proximité de Zandvoort avec le centre d'Amsterdam est un facteur d'attraction important pour le Grand Prix des Pays-Bas car, lorsqu'ils ne sont pas sur le circuit, les fans peuvent facilement visiter la capitale du pays.

Alors pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups ? Plutôt que d'assister à un Grand Prix où l'on n'a d'autre choix que de rester sur place, pourquoi ne pas explorer un peu plus le pays ? C'est ce que propose Zandvoort, sachant que le trajet en train entre la ville et Amsterdam-Centraal ne dure que 30 minutes.

De plus, Amsterdam n'est pas la seule belle ville des Pays-Bas : Rotterdam et La Haye se trouvent toutes deux à 90 minutes de route du circuit de Zandvoort. Les fans peuvent alors facilement entreprendre de nombreuses explorations très sympas tout en assistant au Grand Prix des Pays-Bas.

Le seul moyen de faire l'expérience de tout ceci est de se rendre au Grand Prix des Pays-Bas ! Les billets se vendent rapidement pour l'un des Grands Prix les plus électriques de l'année, alors ne tardez pas à confirmer votre visite en cliquant ici.