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Tous les moteurs Mercedes touchés par un problème de puissance au départ à Spa

George Russell n'a pas été le seul pilote motorisé par Mercedes à souffrir d'un mystérieux problème de batterie au départ du Grand Prix de Belgique. Toto Wolff a révélé que toutes les monoplaces équipées du moteur allemand avaient été touchées, à des degrés divers.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo de : Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a révélé que toutes les monoplaces équipées du moteur allemand avaient souffert d'un déficit de déploiement d'énergie au départ de la course à Spa-Francorchamps. George Russell a toutefois été le plus durement touché par ce problème de batterie, dont l'origine reste encore inconnue.

Troisième sur la grille, le Britannique a rapidement perdu plusieurs positions dans la ligne droite de Kemmel après avoir manqué de déploiement électrique dès la sortie d'Eau Rouge. Le problème serait apparu dès le premier virage, empêchant la batterie de se recharger correctement.

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En difficulté, Russell s'est retrouvé sous la pression des Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Au freinage des Combes, Hamilton l'a percuté après être parti en sous-virage, envoyant la Mercedes en tête-à-queue dans le bac à graviers. Le Britannique a été contraint à l'abandon.

Depuis, Toto Wolff a confirmé que cette anomalie avait affecté, à des degrés divers, toutes les voitures motorisées par Mercedes : à savoir les Mercedes, les McLaren, les Alpine et les Williams. Une enquête sera menée dans les prochains jours pour en déterminer l'origine.

"Tous les moteurs Mercedes ont manqué d'énergie en sortie du premier virage. Ce n'était donc pas un problème propre à George", a expliqué Wolff. "Il a été plus touché que Kimi, mais Kimi a lui aussi rencontré ce problème dans une certaine mesure."

Max Verstappen a dépassé Kimi Antonelli avant le Raidillon, juste après le départ du GP de Belgique.

Max Verstappen a dépassé Kimi Antonelli avant le Raidillon, juste après le départ du GP de Belgique.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli a d'ailleurs lui aussi pris un mauvais départ, perdant sa première place au profit de Max Verstappen. L'Italien est toutefois parvenu à reprendre les commandes de la course grâce à l'aspiration dans la ligne droite de Kemmel, avant Les Combes, décrivant ensuite un départ "complètement fou".

"J'étais complètement perdu sur ce qui se passait, parce que Max m'a dépassé à une vitesse folle avant Eau Rouge", racontait Antonelli. "Je l'ai ensuite repassé, mais j'ai vu Charles revenir presque à ma hauteur. Je me suis dit : 'Mais qu'est-ce qui se passe ?' Je n'en avais aucune idée."

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"J'essayais simplement de conserver ma position en piste et je regardais sans arrêt dans mes rétroviseurs parce que je voyais des voitures arriver de partout. C'était un départ complètement fou, mais heureusement nous nous en sommes sortis sans dégâts."

Gasly également lourdement pénalisé

Outre Russell, le principal perdant de ce problème a été Pierre Gasly. Dixième sur la grille, le pilote Alpine a vu ses concurrents le dépasser les uns après les autres dans la descente vers Eau Rouge, perdant plusieurs places dès les premiers mètres.

"Je n'avais aucune puissance au départ, et ce n'est clairement pas ce qu'il faut avoir à Spa", a regretté le Français. "J'ai pris un mauvais départ, je n'avais tout simplement pas assez de vitesse dans la première phase de l'accélération, sans vraiment savoir pourquoi, et j'ai perdu plusieurs positions dès le premier tour."

Les autres voitures motorisées par Mercedes semblent avoir été moins sévèrement affectées. Alexander Albon, par exemple, a même réussi un excellent envol avant de perdre progressivement du terrain, tandis que Carlos Sainz a surtout vu sa course compliquée par un contact au premier virage qui a nécessité le remplacement de son aileron avant.

Malgré la victoire de Kimi Antonelli, Toto Wolff reconnaît que Mercedes doit désormais régler ces problèmes de fiabilité.

"Nous avons un moteur extrêmement performant et une voiture rapide, mais l'ensemble n'est pas encore suffisamment fiable", a conclu le patron de Mercedes. "C'est quelque chose que nous devons corriger, car cela nous coûte de précieux points au championnat des constructeurs."

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