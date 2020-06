Toutes les victoires de Lewis Hamilton en F1

Aujourd'hui encore, la course du Grand Prix du Canada 2007 reste largement marquée par l'accident de Robert Kubica au 25e tour. Le Polonais, à la lutte avec la Toyota de Jarno Trulli au moment du restart après la neutralisation due à l'accident d'Adrian Sutil, accrocha légèrement l'arrière de la monoplace nippone à l'approche de l'épingle. La BMW Sauber, privée d'une partie de son appui, tira droit dans l'herbe, à haute vitesse, pour percuter le mur de béton. Les images sont connues et la désintégration de la voiture de Kubica tout aussi spectaculaire qu'inquiétante sur le coup, mais aussi emblématique des progrès faits par la sécurité depuis une petite quinzaine d'années, car il en ressortira "simplement" avec une commotion cérébrale et une cheville foulée.

En dépit de cet incident et de trois autres interventions de la voiture de sécurité, Lewis Hamilton, parti de sa première pole position, remporta la course relativement aisément, bien aidé par la journée galère de son équipier chez McLaren, Fernando Alonso, et des Ferrari. Ce premier succès le positionnera définitivement comme un candidat crédible au titre mondial pour sa toute première saison, et en appellera d'autres puisqu'à ce jour, il en compte 84 et se tient à sept victoires du record de Michael Schumacher, ayant au passage raflé six couronnes mondiales. Nous vous proposons de retrouver ces 84 succès en images grâce à nôtre diaporama.

Diapo Liste Canada 2007 1 / 84 Photo de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. USA 2007 2 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Hongrie 2007 3 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Japon 2007 4 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Australie 2008 5 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images McLaren MP4-23, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Monaco 2008 6 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-23, Mercedes 2.4 V8. Départ 3e. Grande-Bretagne 2008 7 / 84 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images McLaren MP4-23, Mercedes 2.4 V8. Départ 4e. Allemagne 2008 8 / 84 Photo de: LAT Images McLaren MP4-23, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Chine 2008 9 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images McLaren MP4-23, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Hongrie 2009 10 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-24, Mercedes 2.4 V8. Départ 4e. Singapour 2009 11 / 84 Photo de: LAT Images McLaren MP4-24, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Turquie 2010 12 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images McLaren MP4-25, Mercedes 2.4 V8. Départ 2e. Canada 2010 13 / 84 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images McLaren MP4-25, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Belgique 2010 14 / 84 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images McLaren MP4-25, Mercedes 2.4 V8. Départ 2e. Chine 2011 15 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-26, Mercedes 2.4 V8. Départ 3e. Allemagne 2011 16 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-26, Mercedes 2.4 V8. Départ 2e. Abu Dhabi 2011 17 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images McLaren MP4-26, Mercedes 2.4 V8. Départ 2e. Canada 2012 18 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-27, Mercedes 2.4 V8. Départ 2e. Hongrie 2012 19 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-27, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Italie 2012 20 / 84 Photo de: Vodafone McLaren Mercedes McLaren MP4-27, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. USA 2012 21 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images McLaren MP4-27, Mercedes 2.4 V8. Départ 2e. Hongrie 2013 22 / 84 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Mercedes F1 W04, Mercedes 2.4 V8. Départ en pole. Malaisie 2014 23 / 84 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Bahreïn 2014 24 / 84 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Chine 2014 25 / 84 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Espagne 2014 26 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Grande-Bretagne 2014 27 / 84 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 6e. Italie 2014 28 / 84 Photo de: Alessio Morgese/Alex Galli Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Singapour 2014 29 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Japon 2014 30 / 84 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Russie 2014 31 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. USA 2014 32 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Abu Dhabi 2014 33 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W05 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Australie 2015 34 / 84 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Chine 2015 35 / 84 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Bahreïn 2015 36 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Canada 2015 37 / 84 Photo de: Mercedes AMG Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Grande-Bretagne 2015 38 / 84 Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Belgique 2015 39 / 84 Photo de: Mercedes AMG Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Italie 2015 40 / 84 Photo de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Japon 2015 41 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Russie 2015 42 / 84 Photo de: Mercedes AMG Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. USA 2015 43 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W06 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Monaco 2016 44 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 3e. Canada 2016 45 / 84 Photo de: Mercedes AMG Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Autriche 2016 46 / 84 Photo de: Mercedes AMG Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Grande-Bretagne 2016 47 / 84 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Hongrie 2016 48 / 84 Photo de: Ferenc Ember Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Allemagne 2016 49 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. USA 2016 50 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Mexique 2016 51 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Brésil 2016 52 / 84 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Abu Dhabi 2016 53 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes F1 W07 Hybrid, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Chine 2017 54 / 84 Photo de: LAT Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Espagne 2017 55 / 84 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Canada 2017 56 / 84 Photo de: Sutton Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Grande-Bretagne 2017 57 / 84 Photo de: JEP / Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Belgique 2017 58 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Italie 2017 59 / 84 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Singapour 2017 60 / 84 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 5e. Japon 2017 61 / 84 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. USA 2017 62 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W08 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Azerbaïdjan 2018 63 / 84 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Espagne 2018 64 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. France 2018 65 / 84 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Allemagne 2018 66 / 84 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 14e. Hongrie 2018 67 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Italie 2018 68 / 84 Photo de: Alessio Morgese/Luca Rossini Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 3e. Singapour 2018 69 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Russie 2018 70 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Japon 2018 71 / 84 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Brésil 2018 72 / 84 Photo de: Daimler AG Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Abu Dhabi 2018 73 / 84 Photo de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes F1 W09 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Bahreïn 2019 74 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 3e. Chine 2019 75 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Espagne 2019 76 / 84 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Monaco 2019 77 / 84 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Canada 2019 78 / 84 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. France 2019 79 / 84 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole. Grande-Bretagne 2019 80 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Hongrie 2019 81 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 3e. Russie 2019 82 / 84 Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 2e. Mexique 2019 83 / 84 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ 3e. Abu Dhabi 2019 84 / 84 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes F1 W10 EQ Power+, Mercedes 1.6 V6T. Départ en pole.

