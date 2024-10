Toyota clarifie son accord avec Haas : Ne parlez pas de retour en F1 !

L'officialisation d'un partenariat technique majeur entre Haas et Toyota a inévitablement déclenché les spéculations concernant la suite : et s'il s'agissait d'une première étape dans l'optique d'un retour en bonne et due forme du constructeur japonais en Formule 1 ?

Toyota avait claqué la porte de la catégorie reine fin 2009, dans un contexte de crise économique, mais la discipline est aujourd'hui dans une tout autre dynamique, jouissant d'une popularité plus grande que jamais qui pourrait inciter la marque à s'y engager de nouveau, d'autant que son concurrent Honda y a entre-temps connu le succès.

Néanmoins, cette perspective est à écarter, et s'il y a une clarification qu'il faut retenir de la conférence de presse organisée à Fuji ce vendredi matin, dans la foulée de l'annonce du partenariat avec Haas, c'est bien que Toyota est à des années-lumière d'un retour en F1.

"Veillez à ce que les gros titres demain ne disent pas 'Toyota revient en F1'", a très clairement lancé Akio Toyoda, président du constructeur nippon. "En revanche, ce serait génial de lire les gros titres d'articles qui font rêver les enfants japonais de la possibilité qu'ils puissent, eux aussi, piloter un jour les voitures les plus rapides du monde."

Le logo Toyota Gazoo Racing sur la Haas F1. Photo de: Motorsport.com Japan

C'est l'essence même de l'accord conclu avec Haas : que Toyota puisse permettre à ses jeunes ingénieurs, son personnel et ses pilotes de pouvoir accéder à la F1. Ainsi, sans pour autant disposer de programme dans la discipline, la marque peut offrir des perspectives élevées pour certaines carrières, y compris celles de ses jeunes pilotes qui se heurtent souvent à un plafond de verre une fois qu'ils évoluent en Super Formula.

"Il y a une chose que je ressens lorsque je discute avec des pilotes professionnels, c'est que tout le monde veut piloter les voitures les plus rapides du monde. Je pense que les pilotes sont ainsi faits", précise Akio Toyoda. "Cela dit, c'est moi qui ai décidé de quitter la F1. Je pense donc que les pilotes n'ont jamais pu en parler franchement devant moi. C'est comme s'il y avait toujours eu cette ambiance inhibitrice."

"En janvier dernier, j'ai dit devant tout le monde que j'étais enfin redevenu un vieux monsieur ordinaire qui aime les voitures. Je pense que, quelque part au fond de son cœur, ce vieil Akio Toyoda qui aime les voitures a toujours regretté, en quittant la F1, d'avoir entravé le chemin de jeunes pilotes japonais vers les voitures les plus rapides du monde. Cela dit, même si les médias scrutent chacun de mes pas, j'ose continuer de penser que ma décision de quitter la F1, en tant que président de Toyota, n'était pas la mauvaise."

À la tête de Toyota Gazoo, la branche sportive du constructeur japonais, Tomoya Takahashi a lui aussi choisi des mots très clairs pour lever toute ambigüité quant à un hypothétique retour de la marque en son nom propre en F1.

"Certains pourraient en conclure que Toyota est de retour en F1, mais ce n'est pas le cas", a-t-il prévenu. "La F1 est le pinacle du sport automobile. Que des pilotes, des ingénieurs et des mécaniciens puissent y jouer un rôle actif nourrit les rêves, les envies et les objectifs des plus jeunes. Pour Toyota Gazoo Racing, il est extrêmement important de démontrer qu'il existe un tel espoir pour les enfants qui, demain, seront responsables de l'industrie automobile pour l'avenir."