Toyota ne prévoit pas de retour en F1 pour le moment

Ce vendredi, en marge du Grand Prix du Japon 2023 de F1, l'écurie McLaren a annoncé que Ryo Hirakawa, pilote Toyota en WEC et vainqueur des 24 Heurs du Mans 2022, serait à partir de l'an prochain son réserviste dans la discipline reine et qu'il bénéficierait d'un programme de test au volant de la MCL35M de 2021. Ce samedi, le président de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, est apparu dans le paddock, et notamment dans l'hospitalité McLaren.

Forcément, il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que des questions se posent sur un potentiel retour de Toyota en Formule 1, près de 14 ans après ses derniers Grands Prix en Championnat du monde, dans le cadre de la future réglementation moteur qui entrera en vigueur en 2026.

Kazuki Nakajima, ancien pilote de F1 et de WEC, désormais conseiller compétition pour Toyota, a tenu à tempérer les ardeurs en assurant qu'un retour de la firme n'était pas sur la table, au moins dans l'immédiat : "Pour l'instant, c'est clairement non", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé.

"Cet accord concerne uniquement un pilote, et vise à soutenir le rêve d'un pilote. Pour l'instant, ça n'a donc rien à voir. Je sais, bien sûr, que vous pouvez y penser et qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais je peux clairement dire que c'est non, et que cela n'a rien à voir. Pour le futur, on ne sait jamais."

Toyota est actuellement engagé dans deux autres Championnats mondiaux de la FIA, avec le WRC et le WEC. "Nous nous concentrons actuellement sur le WRC et le WEC", souligne Nakajima. "Nous pensons sincèrement que ces deux catégories offrent un bon retour d'information pour les voitures de route, et la philosophie de Toyota est d'améliorer sans cesse ses voitures grâce à la compétition automobile. Voilà donc la situation actuelle, et nous en sommes heureux."

Malgré d'importants moyens financiers, Toyota n'a jamais réussi à gagner en F1 entre 2002 et 2009.

"Fondamentalement, l'intention de Morizo-san [le surnom d'Akio Toyoda] est de ne pas barrer la route aux pilotes, car Toyota n'est pas impliqué en F1. C'est donc quelque chose de totalement différent. Et en fait, en tant qu'ancien pilote et en tant que personne impliquée dans le développement des pilotes en ce moment, je suis vraiment heureux et j'apprécie vraiment le souhait et la volonté de Morizo-san de soutenir le rêve des pilotes, même si ce n'est pas totalement pertinent pour l'activité du constructeur."

Expliquant comment l'accord entre McLaren et Hirakawa s'était concrétisé, Nakajima a déclaré que le président Toyoda l'avait pleinement soutenu. "McLaren, ce ne sont pas des inconnus pour nous. Nous avons donc discuté de cette possibilité pour Ryo. Et l'élément déclencheur a été que McLaren a montré un certain intérêt pour Ryo. C'est ainsi que tout a commencé."

"Notre philosophie au sein de Toyota Racing, qui émane de Morizo-san, est une approche axée sur le pilote. Nous essayons d'être orientés vers le pilote. Le souhait de Morizo-san est de donner toutes les opportunités aux pilotes pour qu'ils soient meilleurs ou qu'ils se développent eux-mêmes. Et évidemment, la F1 est au sommet de la pyramide, c'est quelque chose que tous les pilotes visent. Morizo-san souhaitait donc ardemment soutenir ce programme."

"Notre mission consiste donc à aider Ryo à bien s'intégrer chez McLaren et à profiter au maximum des opportunités qui s'offrent à lui en tant que troisième pilote, qu'il s'agisse de séances de simulateur, d'essais ou de tout ce que nous pourrons trouver. Nous sommes là pour soutenir cette activité."

L'âge d'Hirakawa, 29 ans, a fait partie des éléments qui ont étonné. Toutefois, Nakajima ne voit pas cela comme un problème : "Parfois, en sport automobile, l'âge ne veut pas tout dire. Comme on peut le voir, Fernando est toujours au top. Je pense donc que cela n'a pas beaucoup d'importance pour Ryo. Et bien sûr, pour chaque pilote, il y a un bon moment. Peut-être qu'il y a dix ans, ce n'était pas le bon moment pour Ryo. Je pense que c'est désormais le bon moment pour lui de se lancer en F1 grâce à son expérience."

Lire aussi : De Vries se rapproche d'un baquet Toyota en WEC

Avec Adam Cooper