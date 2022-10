Un tracteur sur la piste à Suzuka, Gasly dans une colère noire

Charger le lecteur audio

La pluie s'est invitée à Suzuka à une heure du départ du Grand Prix du Japon ce dimanche matin. Néanmoins, la direction de course a lancé la course à l'horaire prévu et tous les pilotes de la grille de sont élancés en pneus intermédiaires. Le premier tour a malheureusement tourné au chaos avec les sorties de piste de Sebastian Vettel puis de Carlos Sainz.

Après des changements de pièces sur sa monoplace, Pierre Gasly est parti depuis la voie des stands mais a rapidement rejoint le peloton dans ces conditions. Le Français a non seulement embarqué sur son aileron avant un panneau publicitaire envoyé sur la piste par Carlos Sainz, mais c'est un incident survenu ensuite qui l'a mis dans une colère profonde.

Très vite, la direction de course a fait intervenir la voiture de sécurité puis, dans un second temps, a brandi le drapeau rouge compte tenu des évacuations et réparations à effectuer, mais aussi des conditions de piste. Cependant, alors que le drapeau rouge était brandi mais les monoplaces encore roulantes pour rejoindre la voie des stands, un véhicule d'intervention était déjà présent. Pierre Gasly est passé tout proche de ce tracteur dans des conditions précaires, juste après avoir fait un travers d'ailleurs, et a immédiatement réagi furieusement à la radio.

"Qu'est-ce que c'est que ça ?", s'est-il exclamé. "C'est quoi ce tracteur sur la piste ? Je suis passé à côté. C'est inacceptable. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Je ne peux pas y croire."

Un message à la référence équivoque, huit ans tout juste après l'accident qui avait fini par coûter la vie à Jules Bianchi, survenu sur cette même piste de Suzuka, dans des conditions pluvieuses, et après un choc effroyable avec un véhicule d'intervention du même type.

Une fois sorti de sa monoplace, Pierre Gasly a immédiatement manifesté sa colère et a semblé chercher à en faire part aux autorités chargées de la course. Le pilote AlphaTauri a pu s'entretenir avec le directeur de course Eduardo Freitas, qui a défendu la procédure. Il a également été vu en grande conversation avec ses ingénieurs sur le muret des stands, où on l'a notamment entendu dire : "J'aurais pu me tuer".

Concernant l'intervention du véhicule pointée du doigt par Pierre Gasly, la FIA a déjà communiqué une première fois à ce stade : "En ce qui concerne l'incident du troisième tour, la voiture de sécurité est intervenue et la course a été neutralisée. La voiture 10, qui avait heurté des débris et s'était arrêtée au stand sous Safety Car, roulait alors à grande vitesse pour rattraper le peloton. Alors que les conditions se détérioraient, le drapeau rouge a été brandi avant que la voiture 10 ne dépasse le lieu de l'incident où elle avait été endommagée au tour précédent."

Le départ sous la pluie du Grand Prix du Japon.

Les images de la caméra embarquée de Pierre Gasly montrent l'affichage du drapeau rouge sur le volant du Français quasiment au moment où il passe devant le tracteur sur le bas-côté, que tout ou partie du peloton a également croisé précédemment.

La direction de course espère encore relancer l'épreuve, mais a annoncé l'ouverture d'une enquête, alors que Carlos Sainz a livré une première réaction très franche au micro de Sky Sports :

"Je ne sais pas si les gens comprennent, mais même derrière la voiture de sécurité, on roule à 100-150 km/h, et à ces vitesses on ne voit rien, même derrière le Safety Car. Si un pilote décide de sortir un peu de la trajectoire de course ou fait un peu d'aquaplaning, ou doit changer un bouton sur son volant, puis percute le tracteur, alors c'est fini, non ? Je ne sais toujours pas pourquoi, dans ces conditions, on continue à prendre le risque d'avoir un tracteur sur la piste, car ça ne sert à rien. S'il va de toute manière y avoir un drapeau rouge, pourquoi prendre le risque ?".

Pierre Gasly après avoir heurté un panneau publicitaire au premier tour.

