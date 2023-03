Trahi par la transmission, Verstappen n'exclut pas la victoire

Charger le lecteur audio

Il avait dominé les trois séances d'essais libres au volant d'une monoplace sans égale, épaulé par un coéquipier incapable de se hisser à son niveau : la pole position semblait promise à Max Verstappen au Grand Prix d'Arabie saoudite, mais la fiabilité est venue jouer les trouble-fêtes.

Après avoir devancé la concurrence d'une demi-seconde en Q1, Verstappen a subi une défaillance liée à l'arbre de transmission de sa Red Bull RB19. Sa séance qualificative s'est interrompue ainsi, avec la 15e place sur la grille de départ.

Et le Néerlandais ne l'a pas vu venir, comme il l'a fait savoir à Sky Sports F1 : "C'était la première fois que j'en entendais parler. C'est arrivé à la sortie du virage 10, c'est très agaçant. Jusque-là, nous avions connu un week-end vraiment bon, toutes les séances s'étaient vraiment bien passées, et chaque fois que nous prenions la piste, la voiture fonctionnait vraiment bien. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué d'atteindre les avant-postes. Mais c'est marquer des points qui est important. La saison est très longue, et j'aurais évidemment aimé prendre le départ un peu plus haut, mais nous ne pouvons rien y faire."

Si la saison 2022 nous a appris quelque chose, c'est qu'un Max Verstappen équipé de la meilleure monoplace du plateau est capable de gagner sans s'élancer de l'avant, comme l'ont prouvé les Grands Prix de Hongrie et de Belgique, remportés par le pilote Red Bull depuis les dixième et quatorzième emplacements de la grille de départ.

Interrogé sur ses chances de victoire, Verstappen confirme : "Tout est possible sur cette piste. On a vu plein de choses folles, mais il faut aussi rester un peu réaliste : ça va être dur. Mais nous avons un bon rythme, alors c'est sûr que nous allons remonter."

La Q3 à Djeddah