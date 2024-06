Un trophée généré par IA pour le vainqueur du GP du Canada

Pour la première fois lors du Grand Prix du Canada, les trophées qui seront remis aux trois premiers ainsi qu'au représentant du constructeur vainqueur à l'issue de la course auront été générés par une intelligence artificielle.

Dans le cadre d'une collaboration avec la F1, c'est à AWS, division du groupe Amazon spécialisée dans le cloud computing, partenaire de la discipline reine et sponsor-titre de l'épreuve qui sera disputée ce week-end à Montréal, que l'on doit cette initiative d'un nouveau genre qui surfe sur le développement de plus en plus important et visible de l'IA dans de nombreux domaines.

C'est le modèle d'Amazon Titan Image Generator qui a été utilisé, à partir de différentes postulats de base (les "prompts"), pour créer des centaines de versions virtuelles d'un potentiel trophée. Certaines images initiales n'étaient tout simplement pas faisables, et d'autres voies ont été explorées afin d'affiner le postulat de base, pour qu'il soit plus en phase avec les exigences de la F1, avant qu'une soit finalement retenue.

Voici le prompt qui a finalement été retenu pour parvenir à générer des centaines de versions potentielles du trophée en moins de 10 secondes : "Un trophée argenté élégant et aérodynamique sur une base carrée en marbre, dont le flux d'air torsadé ressemble aux motifs aérodynamiques complexes autour d'une Formule 1. Le design du trophée incorpore des tourbillons et des vortex, symbolisant les simulations complexes de dynamique des fluides effectuées grâce au [High Power Computing] d'AWS et utilisées dans le développement des Formule 1. L'arrière-plan est d'un gris sobre, avec des effets subtils de flou de mouvement pour donner une impression de vitesse."

Quelques uns des modèles de trophées générés par IA avec le prompt finalement retenu. Photo de: AWS

Quant au processus qui a permis de passer de l'image au véritable trophée, voici comment il est décrit : "L'image 2D du trophée conçue par Amazon Titan Image Generator a été envoyée à un concepteur 3D spécialisé dans la conception assistée par ordinateur (CAO). AWS et le concepteur CAO ont travaillé ensemble pour ajouter des détails subtils mais complexes afin de célébrer le pays d'origine de la course, comme une feuille d'érable et des vagues pour représenter le fleuve Saint-Laurent. Cette collaboration a abouti à un rendu 3D qui a été utilisé pour imprimer en 3D une forme en résine grandeur nature."

"Un orfèvre a pris la forme en résine grandeur nature et, pendant 72 heures, à l'aide d'un procédé connu sous le nom d'électroformage, l'a recouverte d'argent sterling dans un bain de cyanure. Ce procédé a permis à l'artisan de créer un design unique avec précision et l'utilisation de l'électroformage a permis d'obtenir les quatre trophées du vainqueur, du second, du troisième et le trophée du constructeur vainqueur qui sont des versions identiques d'un seul et même modèle. L'orfèvre a ensuite peaufiné la forme du trophée à la main, un processus vieux de plusieurs siècles, pour en façonner chaque détail."

Le trophée retenu sera dévoilé dimanche 9 juin.