Nouvelle étape pour Tsunoda avec de nouveaux tests pour AlphaTauri

Conformément au programme qui avait été annoncé par Helmut Marko il y a quelques semaines, Yuki Tsunoda sera bien aligné par AlphaTauri dans le baquet de la monoplace 2020 la semaine prochaine, à l'occasion des essais d'Abu Dhabi. Le pilote japonais prendra pour la première fois le volant de l'AT01 le mardi 15 décembre, au terme d'une saison qui l'a vu terminer troisième du championnat de Formule 2.

Le giron Red Bull prépare le pilote de 20 ans à une arrivée en F1 depuis plusieurs semaines maintenant, et tout porte à croire qu'il devrait hériter du baquet de Daniil Kvyat l'an prochain, aux côtés de Pierre Gasly. Le mois dernier, Tsunoda a réalisé sont premier test en F1 en parcourant 350 kilomètres sur le circuit d'Imola, au volant d'une Toro Rosso de la saison 2018.

"Yuki a montré lors du test à Imola qu'il apprenait vite, qu'il était capable de se familiariser facilement avec la voiture et qu'il pouvait progresser constamment, à chaque tour", explique Franz Tost, directeur d'AlphaTauri. "Nous avons donc décidé de l'avoir avec nous pour les essais dédiés aux jeunes pilotes, mardi après la course. Je suis convaincu qu'il fera un gros pas en avant en passant une journée complète dans la voiture. Cette fois, il pilotera l'AT01, donc son ressenti sera encore plus précieux pour les ingénieurs. C'est formidable de voir que le programme Red Bull peut si bien préparer de jeunes pilotes, et je ne doute pas qu'il démontrera à nouveau son talent."

D'abord protégé de Honda, qui l'a placé chez Red Bull dans le cadre de l'accord moteur entre les deux parties, Tsunoda a franchi avec succès toutes les étapes pouvant le rapprocher d'un baquet en Formule 1. Lorsque le constructeur nippon a annoncé son retrait futur de la discipline, effectif dans un an, Red Bull a immédiatement précisé que cette situation nouvelle ne remettrait pas en cause ses plans avec son jeune pilote, qui dispose désormais de la Super Licence pour 2021.

"Je suis vraiment impatient de faire des essais avec AlphaTauri", se réjouit Tsunoda. "J'ai adoré piloter la monoplace 2018 de l'écurie à Imola il y a quelques semaines, et j'ai hâte d'essayer la monoplace actuelle, de prendre part à une séance officielle avec toutes les autres voitures en piste. Je mesure vraiment la manière avec laquelle tout le monde m'a aidé à me préparer pour cette séance chez AlphaTauri, et je tiens également à remercier Red Bull et le Docteur Marko, qui me donnent cette opportunité. Pendant la séance, je suivrai les instructions de l'équipe et je donnerai mon ressenti aux ingénieurs. Ce sera aussi une chance d'apprendre autant que possible et de favoriser ma progression personnelle."

Initialement réservés aux jeunes pilotes n'ayant pas disputé plus de deux Grands Prix en F1, les essais d'Abu Dhabi ont été élargis par la FIA aux pilotes n'ayant pas couru cette saison. Cette modification permettra notamment à Fernando Alonso de rouler chez Renault, tout comme Sébastien Buemi chez Red Bull ou encore Robert Kubica chez Alfa Romeo.