Tsunoda à la hauteur des attentes de Red Bull à domicile

Certes, les 230 000 spectateurs venus remplir les tribunes du tracé japonais de Suzuka n'ont pas pu célébrer avec ferveur le podium de l'un des leurs comme lors du Grand Prix du Japon 2012, générateur de fastes célébrations de Kamui Kobayashi ! Mais avec un moteur Honda rebadgé crédité d’un doublé dans les intraitables Red Bull et le point de la dixième place de Yuki Tsunoda au volant de la VCARB, les supporters locaux ont tout de même leur lot de satisfaction ce dimanche.

Le public japonais en fait son héros et la réalisation de Liberty Media, qui s’est longuement attardée sur son parcours en course, ne s’y est pas trompée : même s’il bataillait en milieu de peloton, Yuki Tsunoda n’en a pas moins livré une performance consistante, ce week-end, sur un Grand Prix où il était particulièrement attendu.

Parti 10e, arrivé 10e

Qualifié au dixième rang après avoir accédé à la Q3 juste devant son équipier Daniel Ricciardo, qui espérait lui livrer bataille en course pour les derniers points en jeu ce dimanche, le Japonais est finalement bien celui qui a ramené une unité à VCARB à l’arrivée, grâce à sa dixième place.

En l’absence d’avaries ou abandons notoires devant lui, Tsunoda a livré une course bien exécutée dans la gestion des pneus après un seconde départ en tendres, pour rester dans la bataille alors que plusieurs autres protagonistes espéraient encore accéder au top 10 au moment des derniers arrêts, lors desquels ils furent cinq pilotes à s’engouffrer simultanément dans la voie des stands. Parfaite dans cet exercice, l’équipe de mécaniciens de VCARB permettait à Tsunoda de ressortir en tête de ce groupe et de réaliser un dernier relais sans problèmes.

Grâce à cette dixième place, Tsunoda est désormais crédité de sept points au championnat du monde des pilotes, dont il occupe la onzième place, derrière Lance Stroll. Surtout, le Japonais demeure celui ayant inscrit 100% des points de son équipe, classée sixième, en ce début de saison 2024 bien difficile pour son voisin de garage Daniel Ricciardo, victime d’un abandon consécutif à un accrochage avec Alexander Albon dans le premier tour.

Acte pris chez Red Bull

Alors que Red Bull doit encore déterminer qui pilotera en 2025 et que Sergio Pérez renforce course après course la solidité de son dossier pour conserver son volant, la comparaison favorable de Tsunoda face à Ricciardo amène invariablement le management Red Bull à répondre à des questions sur le sujet de l'attribution des baquets.

Ce dimanche n'a pas fait défaut, et Helmut Marko a été amené à commenter la prestation du Japonais au micro de Sky Deutschland : "Il y a maintenant quatre courses [derrière nous, nldr]. Yuki a amené la voiture en Q3 à trois reprises. Il est constant et les erreurs font partie du passé. Il n'est plus aussi incontrôlable à la radio. Il s'est vraiment amélioré mais comme je l'ai dit, nous sommes en avril et il nous reste encore beaucoup de courses, puis nous examinerons la situation des pilotes à la rentrée."

Avec Basile Davoine

