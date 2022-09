Tsunoda pénalisé sur la grille pour accumulation de réprimandes

Charger le lecteur audio

Réprimandé par les commissaires à Zandvoort pour avoir desserré son harnais, dans l'épisode cacophonique qui a provoqué le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle, Yuki Tsunoda va en payer plus largement les conséquences ce week-end au Grand Prix d'Italie.

Le Japonais a reçu aux Pays-Bas ce qui constituait sa cinquième réprimande de la saison, après avoir déjà été sanctionné de la même manière à Bahreïn, Melbourne (par deux fois) et Monaco. La conséquence est directe sur la grille de départ, où le pilote AlphaTauri devra purger une pénalité de dix places. Les commissaires de la manche italienne, parmi lesquels siège ce week-end l'ancien pilote Mika Salo, ont confirmé officiellement cette sanction, qui s'appliquera à l'issue des qualifications.

Cette pénalité infligée à Yuki Tsunoda vient compliquer un peu plus la constitution de la grille de départ puisqu'il est déjà le quatrième visé par une sanction. On sait en effet depuis hier que Valtteri Bottas écopera d'au moins 15 places de pénalité pour des changements d'éléments moteur, que Lewis Hamilton sera renvoyé quoi qu'il arrive en fond de grille pour son remplacement complet d'unité de puissance, et que Mick Schumacher reculera d'au moins cinq places pour l'utilisation d'une nouvelle boîte de vitesses.

Ces pénalités peuvent encore évoluer en fonction des éventuelles nouvelles pièces qui seront utilisées par les pilotes en question, ou par d'autres qui viendraient s'ajouter à la liste. Elles seront confirmées officiellement lorsque les notifications de montage des nouvelles pièces seront portées à la connaissance des commissaires, soit après le début de la première séance d'essais libres vendredi et samedi.