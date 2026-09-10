Yuki Tsunoda réagit aux propos de Max Verstappen sur les F1 2026

Yuki Tsunoda a réagi aux commentaires de Max Verstappen selon lesquels ses récents résultats prouveraient que le rôle du pilote est moins important avec les Formule 1 de nouvelle génération.

Les deux pilotes étaient équipiers chez Red Bull l'année dernière, mais alors que Verstappen a terminé deuxième du championnat, Tsunoda s'est classé 17e et a été remplacé par Isack Hadjar pour 2026.

Le Japonais de 26 ans est devenu par la suite le pilote de réserve de l'écurie, mais il a pris le départ des deux dernières courses – à Zandvoort et à Monza – pour l'écurie sœur Racing Bulls, et il en fera de même à Madrid ce week-end.

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Cela s'explique par une blessure au poignet subie par Hadjar pendant la trêve estivale ; le Français est temporairement remplacé par Liam Lawson chez Red Bull, un autre pilote qui a connu des difficultés aux côtés de Verstappen en 2025.

Pourtant, Tsunoda et Lawson ont tous deux réalisé de belles performances dans le cadre de leur remplacement respectif : le Néo-Zélandais a terminé septième aux Pays-Bas, tandis que le pilote Racing Bulls a marqué un point à Monza après avoir manqué de peu le top 10 à Zandvoort.

Le Japonais s'est montré satisfait de ses résultats, d'autant plus que la saison précédente avait été particulièrement difficile. Raison pour laquelle il ne veut pas se laisser affecter par les commentaires du quadruple champion du monde.

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ainsi, interrogé à Madrid sur les mots de Verstappen, il a déclaré : "Ce sont ses propos, donc… Je ne sais pas. Pour être honnête, je les ai simplement lus. C'est tout."

"C'est une voiture différente, c'est certain. Évidemment, la gestion de l'énergie et tout ça, c'est différent. Cela fait évidemment partie des éléments qui vous empêchent d'être à fond dans certains virages. C'est quelque chose que j'ai expérimenté à Monza."

"Mais, oui, c'est tout. Je ne tire pas vraiment de conclusions de ses propos et, si je compare avec mes résultats, ce que j'ai montré lors des deux courses, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Je pense donc avoir fait du bon travail, et c'est tout."

Verstappen a été l'un des détracteurs les plus virulents du nouveau règlement 2026, qualifiant avant le début de la saison les F1 actuelles de "Formule E sous stéroïdes" en raison de l'importance accordée à la gestion de l'énergie.

Verstappen a pris les récents résultats de Lawson et Tsunoda comme une preuve supplémentaire des changements intervenus en F1 en 2026.

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Le Néerlandais a déclaré auprès de la BBC : "Dans l'histoire de ce sport, normalement, le pilote qui s'engage le plus, qui freine le plus tard, qui accélère plus tôt, qui prend des risques à grande vitesse, est récompensé, car c'est ainsi qu'on gagne du temps dans les virages."

"Mais aujourd'hui, on passe son temps à se dire : 'Dans ce virage, je vais peut-être devoir me retenir un peu. Accélérer plus tard. Ou freiner plus tôt. Ou lever le pied. Et je gagnerai ainsi en vitesse de pointe'. Des choses comme ça. C'est tellement contre nature. Ce n'est vraiment pas comme ça que ça devrait se passer."

"Sans vouloir manquer de respect - et j'espère que personne ne s'en offusquera - mais regardez Yuki. Il a pris le volant de la voiture [lors du Grand Prix des Pays-Bas]. Il ne l'avait jamais pilotée auparavant. Il est immédiatement compétitif."

"Liam passe de la Racing Bulls à la Red Bull – et est immédiatement compétitif. C'est parce que ces voitures sont insensibles aux actions du pilote."

"Oui, bien sûr, il faut tout de même réaliser un bon tour. Et il faut tout donner. Les pilotes les plus rapides seront toujours devant. Mais c'est vraiment, vraiment limité, comme si on était étranglé ou quelque chose comme ça. On est entravé."