Tsunoda trouverait "bizarre" que Red Bull choisisse Lawson plutôt que lui

Avant la prolongation du contrat de Sergio Pérez, Yuki Tsunoda faisait partie des candidats au second baquet chez Red Bull pour 2025. Mais la confirmation du Mexicain pour deux années de plus à Milton Keynes a ôté tout espoir au Japonais d'être promu au sein de l'équipe première, et VCARB a finalement confirmé ce dernier pour la saison prochaine.

Mais, depuis, le manque de performance récurrent de Pérez a mis ce dernier sous pression, alors qu'il est entendu que son maintien chez Red Bull est lié à une clause de résultats, des rumeurs évoquant même son remplacement prochain par le jeune Liam Lawson, pilote de réserve Red Bull. Un choix que Yuki Tsunoda aurait du mal à accepter.

"S'ils choisissent Liam, ce serait bizarre", a déclaré Tsunoda avant le Grand Prix de Hongrie. "Liam a fait du très bon travail lorsqu'il a piloté en simulateur, mais je pense que j'ai fait plus que ça. Nous verrons donc comment cela se passera. Ils savent comment gérer les pilotes."

Lire aussi : Formule 1 Magnussen va quitter Haas F1, Ocon en approche

Formé sous la houlette de la marque autrichienne depuis ses années de formule de promotion, Tsunoda a été promu en F1 en 2021 au sein de l'écurie "B" AlphaTauri, aujourd'hui VCARB. S'il a pu faire preuve d'un certain manque de constance lors de ses premières saisons en F1, Tsunoda a su s'assagir et s'affirmer comme une valeur sûre du peloton. Après avoir fait ses armes aux côtés de Pierre Gasly, Tsunoda a dominé Nyck de Vries au début de la saison 2023, ce qui a amené ce dernier à être poussé vers la sortie par Red Bull.

Remplaçant du Néerlandais, Daniel Ricciardo n'a pas fait beaucoup mieux face au pilote nippon, ce dernier surpassant régulièrement l'Australien en qualifications ou en course. Une comparaison difficile qui pourrait bien coûter à son tour sa place au natif de Perth, Liam Lawson étant déjà pressenti pour prendre la place de ce dernier en 2025.

Je me sens prêt, comparé aux trois dernières années, à me battre contre les meilleures équipes, à occuper des positions plus élevées, même avec Max.

Pendant ce temps, Tsunoda livre sa meilleure saison en F1, terminant régulièrement dans les points, et pointant au 12e rang du championnat. Des performances qu'il juge suffisantes pour faire de lui un titulaire légitime chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen.

"Je me sens prêt, comparé aux trois dernières années, à me battre contre les meilleures équipes, à occuper des positions plus élevées, même avec Max", continue-t-il. "En fin de compte, ce sont eux qui vont décider, et ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler, donc je me concentre sur ce que j'ai à faire lors des deux prochaines courses."

Liam Lawson pourrait-il être choisi pour remplacer Sergio Perez chez Red Bull ? Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Tsunoda a concédé que des "discussions occasionnelles" sur son avenir chez Red Bull ont eu lieu récemment, mais que sa priorité devait demeurer sa collaboration avec VCARB. "C'était juste des discussions décontractées, dans l'hospitalité", a-t-il déclaré. "Je pense qu'ils ne se précipitent pas vraiment. Checo a été annoncé quelques courses auparavant. Il avait réalisé de très bonnes performances et si le pilote est performant, ils n'ont pas de raison de changer de pilote."

"En fin de compte, ce qu'ils ont fait est une bonne chose pour Checo, parce qu'ils ne voulaient pas créer de pression et c'est tout à fait juste. En ce qui me concerne, ils voulaient que je pilote et que je me concentre sur ce que je fais en ce moment, donc nous n'avons pas encore eu de conversation sérieuse. Haas est très proche, donc j'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer avec notre équipe. Voyons comment cela se passe."

Propos recueillis par Jonathan Noble