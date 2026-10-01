"Quand je regarde la TV, je me dis que je peux faire mieux" : pourquoi Alonso reste en F1

Cela se profilait depuis longtemps, mais c'est finalement avant le Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, que l'annonce officielle a été faite : Fernando Alonso prolongera d'une année encore son illustre carrière en Formule 1, ce qui fera de 2027 sa 24e saison au plus haut niveau du sport automobile.

Presque tout le monde dans le paddock savait déjà qu'Alonso resterait, ce qui explique également pourquoi Mike Krack n'a cessé de se dire "serein" alors même que l'annonce tardait à venir depuis des mois.

Le processus qui a abouti à la signature d'un nouveau contrat pour 2027 a été plutôt simple, a expliqué Alonso lors de la journée réservée aux médias à Sepang.

"J'ai pris cette décision assez récemment, et la discussion avec Lawrence a été très simple", a-t-il déclaré. "Nous n'avions pas grand-chose à discuter. À ce stade, nous souhaitions tous les deux continuer. La discussion a duré cinq minutes, puis nous l'avons annoncé."

Le moment choisi pour l'annonce est toutefois intéressant. À Madrid, Alonso avait déclaré que son avenir dépendrait en grande partie des changements de règlement prévus pour 2027. Au cours des prochaines années, la répartition entre le moteur thermique et la puissance électrique évoluera vers un rapport de 60/40 en deux étapes, la répartition pour 2027 étant fixée à 58/42.

Or, rien n'a changé dans le règlement de l'année prochaine depuis Madrid, et pourtant, Alonso a tout de même donné son feu vert pour continuer. La véritable raison de sa décision s'avère donc légèrement différente : Alonso affirme qu'il ressent toujours cette flamme en lui et qu'il ne veut pas la laisser s'éteindre.

"Je n'ai aucune garantie que 2027 sera plus passionnant, mais c'est un engagement que l'on doit prendre envers soi-même", a-t-il poursuivi. "Et au bout du compte, je me sens rapide, je me sens motivé et j'ai le sentiment d'apprécier ce que je fais."

Interrogé par Motorsport.com sur sa motivation, l'Espagnol a déclaré : "Quand je suis chez moi à regarder la télévision et les courses, j'ai l'impression que je peux faire mieux qu'eux."

"C'est ce que je ressentais en quelque sorte lorsque j'étais loin de la F1 et que je regardais les courses. Je me disais : 'Wow, ça et ça, ça ne va pas'. J'ai toujours ressenti cette flamme intérieure qui me poussait à être là et à essayer de faire mieux."

"Je la ressens encore aujourd'hui et je me suis dit : tant que j'aurai cette flamme en moi, je pense qu'il n'est pas temps d'arrêter."

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Grâce à ce nouveau contrat, Alonso continuera à courir en F1 l'année prochaine, à l'âge de 46 ans. Lorsqu'il lui a été demandé, à la suite de sa déclaration concernant une conversation avec Stroll qui n'avait duré que cinq minutes, combien de temps il avait dû passer à discuter d'une nouvelle année avec ses proches, le pilote d'Aston Martin a répondu sur le ton de la plaisanterie : "Eh bien, il ne s'agissait pas de mes obligations familiales, mais plutôt de ma façon d'appréhender la vie et le sport automobile."

"Ma femme me soutient beaucoup, elle souffre aussi cette année et s'inquiète pour ma santé lorsque nous ne sommes pas compétitifs ! Je pense donc qu'il vaut mieux que… elle préfère que je sois loin quand nous ne sommes pas compétitifs !"

Cela dit, Alonso continue de militer en faveur de nouveaux changements réglementaires. À Madrid, il a déclaré qu'il n'avait pas entièrement perdu espoir de voir de nouveaux ajustements avant le début de la saison prochaine, avant même de présenter une proposition concrète à Bakou.

Le double champion du monde a suggéré de limiter la puissance maximale de la batterie pendant des périodes plus longues, afin que les profils de vitesse redeviennent plus naturels et que les pilotes n'atteignent leur vitesse maximale qu'à la fin d'une ligne droite – plutôt qu'à mi-parcours avant d'entrer en "clipping" ou en "super clipping".

Rien n'a changé à cet égard depuis Madrid, mais lorsque Motorsport.com a demandé à Alonso dans quelle mesure il croyait encore à de nouveaux changements, le pilote originaire d'Oviedo a répondu : "J'ai bon espoir, oui."

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Selon le pilote d'Aston Martin, d'autres changements sont également nécessaires pour améliorer le sport dans son ensemble, ce que souligne une fois de plus cette visite exceptionnelle à Sepang.

"Nous arrivons aujourd'hui sur un circuit incroyable, mais ce sera triste dans le secteur central car nous ne pouvons pas y utiliser la batterie", a-t-il déclaré.

"Si vous le faites, vous n'aurez plus [de batterie] pour les trois lignes droites consécutives entre le virage 15 et le dernier virage, entre le dernier virage et le virage 1, et entre le virage 1 et le virage 3."

"Il faut utiliser toute la batterie sur ces trois lignes droites, donc le reste du temps sert uniquement à recharger la batterie. C'est le problème auquel nous sommes confrontés actuellement, lorsqu'il s'agit de pousser les voitures à la limite de l'adhérence. Mais j'ai décidé que, peut-être l'année prochaine, avec la répartition 60-40 et la deuxième année d'application de ces règles, il y aura peut-être un compromis un peu plus satisfaisant à ce sujet."

De plus, Alonso souhaite également donner une nouvelle chance à l'ambitieux projet d'Aston Martin, une année supplémentaire au cours de laquelle il espère récolter davantage les fruits de tous les investissements réalisés en coulisses.

"J'ai dit : 'Essayons encore une fois, donnons-lui une nouvelle chance'", a-t-il expliqué. "Surtout en ce qui concerne le groupe motopropulseur : nous sommes partis du mauvais pied et l'avenir reste incertain pour l'année prochaine. Mais oui, je pense qu'ils méritent une nouvelle chance et je me sens toujours rapide."

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