Affaire Uralkali : les F1 et l'équipement de Haas bloqués à Zandvoort

Comme annoncé, l'écurie Haas est actuellement dans l'incapacité de quitter le circuit du Grand Prix des Pays-Bas, ses voitures et ses équipements étant bloqués à Zandvoort, dans l'attente par Uralkali, qui a saisi la justice néerlandaise, de la réception d'un paiement autour de 9 millions de dollars.

Les F1 et l'équipement de Haas, après la saisine de la justice, ont été évalués par des huissiers et la police ce jeudi dans le paddock, dans le cadre d'une procédure de saisie. Si la participation de l'écurie à l'épreuve n'était pas remise en cause, il était en revanche clair depuis le début que si la somme demandée n'était pas versée, les autorités n'autoriseraient pas le constructeur à quitter le pays.

Si Haas assure avoir procédé au versement ce vendredi soir, celui-ci n'est toujours pas parvenu à Uralkali, ce qui s'explique par le fait que nous sommes le week-end, et donc le matériel de l'équipe doit rester à Zandvoort et ne peut pas être transporté du côté de Monza. L'épreuve italienne se tient dès la semaine prochaine et tout retard est donc un problème logistique de plus à gérer pour Haas.

En sus du remboursement de la somme dans le cadre de la rupture du contrat de sponsoring titre en mars 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Uralkali exige la remise d'une Formule 1, comme cela était prévu par l'engagement entre les deux firmes.

Haas a justifié un retard de paiement par les sanctions liées à la guerre russo-ukrainienne, indiquant devoir passer par le versement sur un compte situé au Moyen-Orient pour éviter tout problème, compte qui n'aurait pas encore été crédité à ce jour.

Les camions de l'équipe devraient toutefois pouvoir quitter les Pays-Bas ce lundi dès confirmation de la réception du virement.

Avec Mark Mann-Bryans et Ben Hunt