L'usine Honda fournira à Red Bull ses moteurs en 2022

Honda ayant décidé de quitter la F1 au terme de la saison 2021, Red Bull a annoncé en février la création de Red Bull Powertrains, reprenant la propriété intellectuelle des unités de puissance Honda et assurant leur production.

Red Bull travaille donc pour agrandir son site actuel à Milton Keynes afin d'incorporer une nouvelle usine moteur. Les groupes propulseurs seront rebadgés Red Bull à partir de l'an prochain. Cependant, il a été révélé que l'usine Honda à Sakura allait rester responsable de l'assemblage des moteurs pour les deux écuries du giron autrichien l'an prochain.

"Oui, Red Bull et Honda travaillent sur ce projet et sur la manière de mener cette transition pour l'an prochain", déclare Toyoharu Tanabe, directeur technique Honda F1. "Je ne peux pas entrer dans les détails, mais globalement, nous allons dans une bonne direction et nous devrions bien nous préparer pour l'an prochain. Nous travaillons vraiment dur, je travaille très dur en bord de piste."

"Nous sommes en train d'en finaliser les détails", ajoute Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Évidemment, alors que nous nous préparons chez Red Bull Powertrains, 2022 sera une année de transition. Nous travaillons donc avec Honda pour avoir un atterrissage en douceur, avec des moteurs qui continuent d'être assemblés à Sakura en 2022 avant que ce processus ne soit pris en charge dans nos nouvelles infrastructures à temps pour 2023."

Horner a confirmé que Red Bull allait devenir entièrement autonome au niveau des unités de puissance à partir de 2023, mais allait "attendre avec intérêt de voir ce qui sortira des discussions moteur pour 2025 ou même 2026". Une réunion cruciale entre les différentes parties prenantes et les motoristes intéressés par la nouvelle génération de groupe propulseurs a eu lieu samedi dernier en Autriche, Red Bull espérant que l'on partira alors d'une feuille blanche.

Honda va quitter la Formule 1 à la fin de l'année, peut-être après un premier titre mondial depuis 1991 pour le motoriste nippon, Red Bull étant en tête des deux championnats. S'il regrette à titre personnel cette décision compte tenu des performances actuelles, Tanabe fait savoir que rien ne changera. "Peu importe le résultat du championnat de cette année, peu importe notre résultat, je pense que la décision de Honda n'a pas changé : il s'agit de quitter la Formule 1."