Formule 1 GP du Qatar

Des pneus usés à 100% en 15 tours : nouveau casse-tête pour Pirelli à Losail

Pirelli étudie la possibilité de réduire la limite de 27 tours par train de pneus après les essais libres du Grand Prix du Qatar, qui ont révélé une usure et une dégradation supérieures aux attentes, ainsi que des coupures profondes causées par les graviers.

Ronald Vording

Publié: 28 nov. 2026, 08:52

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Chaque année, le circuit de Losail représente le plus grand défi de la saison de Formule 1 pour Pirelli. C'est précisément pour cette raison qu'une durée maximale de relais est de nouveau imposée cette saison, avec une limite fixée cette fois à 27 tours par train de pneus.

Cette limite avait été définie sur la base des simulations réalisées par Pirelli avant l'épreuve. Mais, dans les faits, la situation s'avère encore plus extrême que prévu, comme l'a expliqué Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli.

"Le problème, c'est que le niveau de graining et d'usure est supérieur à ce que nous avions anticipé avant l'épreuve. C'est assez impressionnant de voir à quel point ce circuit nous réserve des surprises à chaque fois que nous venons ici", a souri Berra.

"Ce que nous avons constaté, c'est qu'avec une forte charge de carburant, le graining touche les trois gommes, C3, C2 et C1. La C1 résiste légèrement mieux sur le plan mécanique et présente un niveau de graining un peu moins élevé, tandis que celui des C2 et C3 va de modéré à important."

"Cela accélère l'usure, principalement dans deux zones : au niveau des TWI 2 et 3, donc essentiellement vers l'épaule intérieur du pneu, mais aussi au niveau de l'épaule extérieur. Nous avons deux zones de forte usure et nous avons déjà observé des cas d'usure à 100% après seulement 15 tours lors des longs relais avec beaucoup de carburant."

Ces cas d'usure localisée extrême sont apparus bien avant la limite réglementaire de 27 tours, ce qui pousse Pirelli à étudier la nécessité de l'abaisser davantage. La réponse n'est toutefois pas forcément positive, car, au-delà de l'usure, la dégradation des pneus est elle aussi supérieure aux prévisions.

"Nous examinons tous les trains de pneus que nous avons sélectionnés après les EL1 et les EL2. Nous allons les contrôler et les découper pour les analyser. Évidemment, s'il n'y a aucun problème d'intégrité, nous conserverons la limite de 27 tours. Nous savons que le graining va diminuer en course et que les équipes géreront beaucoup plus leurs pneus pour prolonger la durée des relais", a expliqué Berra.

"Donc, si cela ne s'accompagne d'aucune augmentation des problèmes d'intégrité, nous pourrons maintenir la limite de 27 tours. Mais l'analyse est toujours en cours dans notre laboratoire : nous allons déterminer si nous la conservons ou non."

Un membre de Pirelli

Photo de: Pirelli

Une dégradation plus importante pourrait rendre cette limite moins préoccupante pour Pirelli, car Berra ne s'attend pas à ce que les équipes cherchent à exploiter les 27 tours autorisés. Avec une perte de temps au tour considérable en raison de la forte dégradation, il pourrait être plus avantageux de rentrer aux stands plus tôt.

"Ce que vous dites est vrai : la dégradation est supérieure à ce que nous avions anticipé avant l'épreuve. Je pense que cela va pousser les équipes à s'arrêter plus tôt", a déclaré Berra, interrogé par Motorsport.com sur l'importance de ce facteur.

"À l'heure actuelle, d'après nos dernières analyses, je ne pense pas qu'il soit vraiment intéressant de réaliser un relais de 27 tours. Si vous prolongez autant, vous subirez une nette baisse de performance, de l'ordre de 0,2 seconde par tour, ce qui vous obligera à chausser des pneus neufs et à vous arrêter plus tôt. En résumé, vous pouvez répartir la course en trois relais plus équilibrés, plutôt que d'en effectuer 27, 27 et 3 tours."

Cette dernière stratégie reste bien sûr risquée en cas d'intervention précoce de la voiture de sécurité, comme cela avait été le cas l'an dernier. Mais même dans ce scénario, Berra ne s'attend pas à voir des relais de 27 tours, mais plutôt une stratégie à trois arrêts.

"Oui, exactement. D'après nos simulations, la stratégie optimale serait de réaliser trois relais de 19 tours. Une Safety Car pourrait même les pousser à effectuer trois arrêts au total : un sous Safety Car, puis deux autres par la suite, au lieu d'un seul."

Le dilemme de la pression des pneus

Gabriel Bortoleto (Audi)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Outre cette usure extrêmement importante et la durée maximale des relais, un autre sujet lié aux pneus anime le paddock : les pressions particulièrement élevées imposées par Pirelli. Pour les pneus avant, la pression minimale a été fixée à 29 psi, soit la valeur la plus élevée de toute la saison.

Cette question fait néanmoins toujours l'objet d'une évaluation, car la grande quantité de graviers présente sur la piste a littéralement laissé des traces sur les pneus.

"Nous avons constaté des coupures dues aux graviers sur les pneus. Nous avons vu plusieurs pilotes sortir de la piste et ramener beaucoup de graviers sur la trajectoire. Certaines de ces coupures sont assez profondes et atteignent la carcasse", a révélé Berra.

"Il y a également eu un drapeau rouge à cause de cela. Sur un circuit comme celui-ci, c'est une variable supplémentaire qui nous oblige à être vigilants, notamment en ce qui concerne les risques de crevaison."

Concrètement, Pirelli étudie donc également la possibilité d'augmenter encore les pressions, ce qui les porterait à un niveau record dans l'ère moderne de la F1 : "Nous évaluons toutes les variables et, si nécessaire, nous augmenterons également la pression."

Pirelli préférerait toutefois éviter de relever les pressions, car cela pourrait accentuer le graining et l'usure localisée.

"Nous roulons déjà avec près de 30 psi, ce qui revient à concentrer l'usure sur une zone précise. La surface de contact du pneu avec la piste diminue et l'usure se concentre sur un seul point, en quelque sorte", a expliqué Berra.

Ces zones correspondent actuellement aux TWI 2, TWI 3 et TWI 6. TWI signifie Tread Wear Indicator (indicateur d'usure de la bande de roulement) : les repères 2, 3 et 6 sont situés vers les épaules du pneu. Une nouvelle augmentation de la pression réduirait encore la surface de contact, ce qui pourrait concentrer l'usure sur une zone plus restreinte et la déplacer vers le centre du pneu.

"C'est pourquoi je préférerais ne pas augmenter la pression, si possible. Mais si nous devons le faire pour des raisons d'intégrité, nous allons évidemment l'évaluer. Si on continue à augmenter la pression, on déplace le graining vers l'intérieur, davantage en direction du centre. Et le TWI 6 est déjà soumis à de fortes contraintes en raison des charges élevées. En résumé, les charges latérales sont importantes et cette partie du pneu est particulièrement sollicitée."

Comme Berra l'a résumé : "Surprise après surprise après surprise."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Hankook devrait concurrencer Pirelli pour le prochain appel d'offres en F1

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Ronald Vording





L'appel d'Audi contre la décision sur Tsunoda à Monza a été rejeté



Formule 1



Formule 1



GP d'Italie



14 h



L'appel d'Audi contre la décision sur Tsunoda à Monza a été rejeté





La FIA confirme un gel des moteurs et encadre les essais avant le retour des V8



Formule 1



Formule 1 15 h



La FIA confirme un gel des moteurs et encadre les essais avant le retour des V8





Honda ne trouve aucun problème sur le "moteur cassé" d'Alonso à Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



21 h



Honda ne trouve aucun problème sur le "moteur cassé" d'Alonso à Las Vegas

Dernières actus





Des pneus usés à 100% en 15 tours : nouveau casse-tête pour Pirelli à Losail



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



3 min



Des pneus usés à 100% en 15 tours : nouveau casse-tête pour Pirelli à Losail





Hankook devrait concurrencer Pirelli pour le prochain appel d'offres en F1



Formule 1



F1 Formule 1 55 min



Hankook devrait concurrencer Pirelli pour le prochain appel d'offres en F1





Aldeguer : "Le départ de Márquez m'ouvre une porte"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



1 h



Aldeguer : "Le départ de Márquez m'ouvre une porte"





Acosta orphelin de Márquez chez Ducati : "Mon principal rival, c'est moi-même"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



1 h



Acosta orphelin de Márquez chez Ducati : "Mon principal rival, c'est moi-même"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire