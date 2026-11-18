Formule 1

Valtteri Bottas devance Colton Herta et conserve son baquet chez Cadillac

Cadillac a décidé de maintenir sa confiance en Valtteri Bottas aux côtés de Sergio Pérez pour la saison 2027 de Formule 1.

Filip Cleeren

Publié: 18 nov. 2026, 20:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Glenn Dunbar Photographic

Valtteri Bottas restera chez Cadillac en Formule 1 jusqu'en 2027. L'écurie américaine a finalement renoncé à promouvoir dès que possible son pilote d'essais américain Colton Herta à un baquet de titulaire.

Bottas poursuivra donc l'aventure aux côtés de Sergio Pérez, comme initialement prévu. Les deux pilotes, qui ont déjà remporté des Grands Prix, avaient signé des contrats pluriannuels lorsqu'ils ont rejoint la 11e équipe de F1.

Mais après avoir éprouvé des difficultés à suivre le rythme de son coéquipier Pérez, la place de Bottas a fait l'objet d'une attention croissante au sein de l'équipe. TWG Motorsports, l'actionnaire majoritaire dirigé par son PDG Dan Towriss, étudiait la possibilité de donner sa chance à Herta dès l'année prochaine.

L'équipe n'avait pourtant pas lésiné sur les moyens pour préparer l'ancien pilote vedette d'IndyCar à la F1 : une saison exigeante en Formule 2 et un nombre croissant de participations aux EL1 avaient notamment été prévus afin de permettre à l'Américain de 26 ans d'atteindre le seuil requis de 40 points de Super Licence FIA.

La situation de Bottas n'a pas été facilitée par une série de problèmes de performance, de fiabilité et de régularité dans la disponibilité des pièces au sein de cette jeune équipe, rendant plus difficile l'évaluation objective de ses performances. Alors que Cadillac est encore loin de disposer d'une structure de premier plan en F1, Towriss et le directeur de l'équipe Marcin Budkowski semblent désormais être parvenus à la conclusion que l'immense expérience de Bottas en Formule 1 sera le meilleur atout de l'écurie en 2027.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cadillac a déclaré mercredi : "Cette annonce garantit la continuité et la stabilité alors que Cadillac poursuit sur la lancée de sa première saison sur la grille. Elle s'inscrit dans notre ambition à long terme de bâtir une équipe compétitive au sommet du sport automobile mondial."

La grille de 22 voitures pour la saison prochaine est désormais complète. Cadillac n'a toutefois pas encore communiqué sur la suite pour Herta, précisant que "les pilotes de réserve et d'essais seront annoncés en temps voulu".

À 37 ans, Bottas, qui compte dix victoires en course, a déclaré : "À qui de droit : je reste ! Je suis ravi de poursuivre cette aventure avec Cadillac en 2027. Nous savions que bâtir une nouvelle équipe de Formule 1 à partir de zéro ne serait pas facile, mais c'est précisément ce qui rend ce défi si particulier."

"Nous avons posé les fondations, nous apprenons et progressons, et le meilleur reste à venir. J'ai encore faim de succès et je crois en ce que nous construisons ensemble. L'histoire ne fait que commencer."

Towriss a ajouté : "L'expérience, le regard et l'engagement de Valtteri sont des atouts importants pour notre équipe. La continuité nous offre une base solide pour poursuivre le développement de l'équipe et avancer vers nos ambitions en Formule 1."

"À la veille du GP de Las Vegas, toute l'équipe se réjouit de pouvoir compter sur Valtteri en 2027, aux côtés de Checo, et attend avec impatience la prochaine étape de notre aventure commune."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent "Il a battu Alpine à lui tout seul" : Racing Bulls explique pourquoi elle a conservé Lawson

Article suivant LEGO annonce des sets Speed Champions F1 avec les écuries et pilotes 2026

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Filip Cleeren





Vitesse, confiance, maîtrise : ce qui a vraiment sauvé la carrière de Lawson



Formule 1



Formule 1 6 h



Vitesse, confiance, maîtrise : ce qui a vraiment sauvé la carrière de Lawson





LEGO annonce des sets Speed Champions F1 avec les écuries et pilotes 2026



Formule 1



Formule 1 12 h



LEGO annonce des sets Speed Champions F1 avec les écuries et pilotes 2026





"Il a battu Alpine à lui tout seul" : Racing Bulls explique pourquoi elle a conservé Lawson



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



"Il a battu Alpine à lui tout seul" : Racing Bulls explique pourquoi elle a conservé Lawson

Plus de

Valtteri Bottas





Ce que la prolongation de Valtteri Bottas dit de l'avenir de Cadillac en F1



Formule 1



Formule 1 2 h



Ce que la prolongation de Valtteri Bottas dit de l'avenir de Cadillac en F1





Herta a désormais sa Super Licence... Bottas reste confiant pour 2027



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



13 j



Herta a désormais sa Super Licence... Bottas reste confiant pour 2027





Cadillac va analyser le problème survenu à haute vitesse à Mexico, qui a provoqué la colère de Bottas



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



16 j



Cadillac va analyser le problème survenu à haute vitesse à Mexico, qui a provoqué la colère de Bottas

Plus de

Cadillac





Colton Herta disputera les EL1 au Brésil avec Cadillac pour décrocher sa Super Licence FIA



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



15 j



Colton Herta disputera les EL1 au Brésil avec Cadillac pour décrocher sa Super Licence FIA





Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027



Formule 1



Formule 1 16 j



Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027





Pérez encense Herta mais laisse Cadillac décider de son futur coéquipier



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



16 j



Pérez encense Herta mais laisse Cadillac décider de son futur coéquipier

Dernières actus





Ce que la prolongation de Valtteri Bottas dit de l'avenir de Cadillac en F1



Formule 1



F1 Formule 1 2 h



Ce que la prolongation de Valtteri Bottas dit de l'avenir de Cadillac en F1





Le grand bonheur en rouge d'Iker Lecuona après avoir "traversé l'enfer"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



4 h



Le grand bonheur en rouge d'Iker Lecuona après avoir "traversé l'enfer"





Quand Maverick Viñales propose de devenir pilote de MotoGP "indépendant"



MotoGP



MGP MotoGP 5 h



Quand Maverick Viñales propose de devenir pilote de MotoGP "indépendant"





Red Bull ou Mercedes : Russell dévoile sa théorie sur le meilleur moteur de F1



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



5 h



Red Bull ou Mercedes : Russell dévoile sa théorie sur le meilleur moteur de F1

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire