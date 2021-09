Valtteri Bottas débarque à la Race of Champions

Les pilotes nordiques seront décidément nombreux pour la Course des Champions en Suède en février prochain ! Après Petter et Oliver Solberg, Johan Kristoffersson, Tom Kristensen, et Mattias Ekström, c'est au tour de Valtteri Bottas d'être confirmé dans le line-up de cet événement annuel. Ce sera la première fois que ce pilote couronné dans deux championnats de Formule Renault 2.0 ainsi qu'en GP3, vainqueur de neuf Grands Prix, y participe.

Les origines des Scandinaves pourraient les avantager sur un tracé situé sur la mer Baltique, évidemment gelée à cette période de l'année, près du hameau de Pite Havsbad. "Je suis vraiment impatient d'enfin pouvoir participer à la Race of Champions après avoir regardé l'événement à la télé pendant de nombreuses années", déclare Bottas, actuel troisième du Championnat du monde de Formule 1 avec de nombreux podiums mais sans la moindre victoire au compteur.

"Le fait que l'événement de cette année ait lieu sur la neige et sur la glace le rend encore plus intéressant. J'ai participé à l'Arctic Rally quelques fois et j'espère que cette expérience m'aidera alors que nous essaierons de vaincre la concurrence relevée, surtout nos voisins nordiques de Suède et de Norvège, pour contribuer aux nombreuses victoires de la Finlande – à la fois dans la ROC individuelle et dans la Nations Cup."

Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen, Harri Rovanperä et Marcus Grönholm ont remporté la Course des Champions lorsque celle-ci était l'apanage des pilotes de rallye sur l'île de Grande Canarie, mais depuis la création du format moderne, Heikki Kovalainen est le seul pilote finlandais à s'y être imposé, ayant créé la surprise en 2004. La Team Finland a remporté la Nations Cup à deux reprises : sa première édition en 1999, avec Tommi Mäkinen, JJ Lehto et Kari Tiainen, puis en 2006 grâce à Kovalainen et Grönholm.

Hormis les nordiques, on retrouvera également à la ROC 2022 les habitués Sébastien Loeb et Travis Pastrana, le Français ayant triomphé à trois reprises entre 2003 et 2008. Tous les pilotes devront notamment composer avec davantage de véhicules hybrides et électriques qu'à l'accoutumée, tels que la voiture de rallycross FIA RX2e et la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.