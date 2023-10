Vandoorne espère garder sa place chez Aston Martin en 2024

Confirmé chez DS Penske en Formule E ce jeudi, Stoffel Vandoorne aura un programme de compétition chargé en 2024 puisque cette annonce est intervenue une semaine après celle de sa titularisation chez Peugeot en Endurance. Le pilote belge espère néanmoins que cet agenda ne lui fermera pas totalement la porte de la Formule 1, où il espère conserver son rôle de réserviste chez Aston Martin, qu’il partage cette année avec Felipe Drugovich.

"Ça devient évidemment très chargé, et il n’y a pas beaucoup de jours dans l’année pour tout ça", admet Stoffle Vandoorne auprès de Motorsport.com. "Mais je pense que ça reste possible d’être impliqué chez Aston. Ça demande assurément un peu de gestion avec toutes les parties, et tout le monde doit être très conscient de ce que sont les priorités et mes disponibilités."

"Tant que tout le monde est sur la même longueur d’onde là-dessus, alors c’est possible. Et je pense par-dessus tout que c’est à moi d’être très clair avec toutes les parties concernant le temps que je peux consacrer mais aussi la manière de gérer mes voyages et mon énergie, car il y a beaucoup de temps passé dans l’avion ! Je dois m’assurer que ça n’affecte pas mon pilotage en course."

"Il y a bien sûr des courses où ça s’intégrera assez bien si l’on est dans la bonne région. Et d’autres où ce sera sur un autre continent, ce qui n’est pas génial. Ce que je veux éviter, c’est aller d’un continent à l’autre et dépenser beaucoup d’énergie pour rien."

Avec un calendrier de Formule 1 qui comptera 24 Grands Prix l’an prochain, Stoffel Vandoorne estime que le rôle de réserviste doit inévitablement se partager entre deux pilotes, et que la possibilité de rester actif en compétition parallèlement est une plus-value.

"Chez Aston Martin, il y a Felipe et moi, on est deux, et c’est nécessaire de diviser ce rôle", insiste le Belge. "Je ne voudrais pas aller sur les 24 courses et ne jamais piloter. Comment peut-on être prêt s’il faut sauter dans la voiture ? Un pilote a toujours besoin de courir, c’est la meilleure préparation. Le bon point, c’est qu’Aston Martin le comprend, ils savent qu’il faut courir pour être en forme et prêt à monter dans la voiture."

Stoffel Vandoorne se réjouit quoi qu’il en soit de retrouver, à 31 ans, une place de choix en Endurance au sein d’un programme d’usine avec la Peugeot 9X8.

"J’ai toujours été fan du WEC depuis que j’ai essayé pour la première fois en 2019 avec SMP, et j’ai fait une saison complète en LMP2 en 2021", rappelle-t-il. "Ça a toujours été mon souhait de revenir, mais avec un constructeur dans la catégorie reine. Je suis heureux d’être chez Peugeot, qui a une grande histoire en Endurance. Surtout dans une ère où la compétition est en pleine croissance, avec beaucoup d’intérêt, c’est cool d’en faire partie. Le Mans est l’une des courses que j’attends avec le plus d’impatience, c’est un événement à part. Et j’espère être un jour en mesure de m’y battre pour la victoire."

Propos recueillis par Adam Cooper