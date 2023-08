Vandoorne a fait ses premiers tours chez Aston Martin

C'était la première fois que Stoffel Vandoorne roulait dans une F1 depuis ses essais pour Mercedes à Abu Dhabi à la fin de la saison 2021. La session de deux jours, à laquelle participait également McLaren, s'est entièrement déroulée sous la pluie et seuls les pneus pluie et intermédiaires ont été utilisés.

En raison du mauvais temps, Pirelli n'a pas fait rouler ses pneus slicks dépourvus de couvertures chauffantes. Le roulage sur le mouillé a sans doute été plus utile pour Pirelli cependant, le manufacturier ayant rarement l'occasion de mener des tests dans de telles conditions sur un circuit du calendrier.

Lance Stroll a effectué 70 tours mardi et a réalisé un meilleur temps de 1'57"697, tandis qu'Oscar Piastri a bouclé 47 tours pour un meilleur temps de 2'00"682. Mercredi, avec une pluie plus forte en première partie de journée, Aston Martin a de nouveau dominé le kilométrage et les temps avec Vandoorne effectuant 53 tours et un meilleur temps de 1'57"631, et Lando Norris enregistrant un 2'00"628 au cours de ses 40 tours.

Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Malgré l'absence de roulage sur le sec pour Vandoorne, le test a été l'occasion pour le Belge de se familiariser avec l'AMR23, au cas où il serait appelé à remplacer un des deux pilotes titulaires, et de faire la corrélation avec ses tours sur le simulateur.

"C'était génial d'être de retour dans une F1 au volant de l'AMR23", a-t-il indiqué. "Ça faisait longtemps et c'était aussi la première fois que je roulais en vert avec Aston Martin. Le faire à Spa était également très spécial, pour des raisons évidentes, malgré le temps pluvieux. Nous avons roulé en pneus pluie le matin, puis lorsque les conditions se sont améliorées dans l'après-midi, nous avons effectué le programme en pneus intermédiaires. La voiture se comportait bien, même dans ces conditions humides, et j'ai apprécié chaque tour."

Mario Isola, responsable du programme F1 de Pirelli, a confirmé que même si ce n'était pas l'objectif initial des essais, le roulage sur piste mouillée a été "très utile" pour le manufacturier.

"Tout comme le week-end du GP de Belgique, il n'y a pas eu de répit de la pluie pendant ces deux jours d'essais à Spa", a-t-il commenté. "Par conséquent, nous avons dû nous limiter à des travaux de développement sur les pneus intermédiaires et pluie, sur un asphalte qui changeait beaucoup en fonction de la quantité d'eau en surface."

"Malgré les difficultés, nous avons réussi à parcourir près de 1500 km avec Aston Martin et McLaren. Ce fut une séance très utile, qui nous a permis de recueillir des données importantes alors que nous planifions notre programme d'essais d'ici la fin de l'année, dont l'orientation a évidemment changé suite aux décisions prises lors de la récente réunion de la Commission F1."

Le prochain test Pirelli est prévu à Monza, dans la semaine suivant le Grand Prix d'Italie, en septembre.