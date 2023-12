Vasseur : L'affaire FIA/Wolff a été "embarrassante" pour la F1

La semaine dernière, la FIA annonçait que son Département Conformité allait se pencher sur un éventuel conflit d'intérêts entre un team principal et un employé de Formula One Management – en l'occurrence Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes en Formule 1, et Susie Wolff, responsable du championnat F1 Academy réservé aux jeunes femmes au niveau F4 : les époux auraient échangé des informations confidentielles.

Il était entendu qu'au moins un directeur d'équipe adverse se serait plaint auprès de la FIA ; ainsi, le lendemain, toutes les écuries ont publié un communiqué identique indiquant qu'elles n'étaient pas à l'origine de cette enquête tout en réaffirmant leur soutien à la F1 Academy et à Susie Wolff. Cela a mené la FIA à renoncer à toute enquête le surlendemain, se déclarant "convaincue que le système de gestion de la conformité de FOM est suffisamment fiable pour empêcher toute diffusion non autorisée d'informations confidentielles".

Frédéric Vasseur et Susie Wolff

Autant dire que la montagne a accouché d'une souris, et ce n'est pas Frédéric Vasseur qui dira le contraire. Lorsque Motorsport.com lui demande s'il est inquiet de cet incident et de ses conséquences sur la relation déjà peu chaleureuses entre FOM et la FIA, le directeur de la Scuderia Ferrari répond : "Je trouve cette histoire assez embarrassante pour notre sport. Cette histoire a commencé avec un article [sur un site web], et je pense que dans cette situation où l'on parle de quelqu'un, il faut faire attention à ce que l'on dit. Je pense que ça aurait été approprié de la part de la FIA ; elle a eu besoin de 24 heures entre la [première] annonce et la seconde [48 heures en réalité, ndlr]. Ça aurait eu du sens d'utiliser les 24 heures avant la première annonce [pour enquêter], afin d'éviter toute mauvaise conclusion."

Vasseur voit toutefois du positif à cette affaire : le fait que les dix écuries de Formule 1 aient su faire corps. "Après l'incident de la semaine dernière, au moins, les écuries étaient très unies. La première conclusion pour moi est que nous avons été capables d'agir ensemble, et ce n'est pas très souvent que même Red Bull soutient Toto !" s'esclaffe le Français. "Franchement, je trouve que c'est un bon point pour nous de prendre position et de discuter avec les autres parties prenantes. Je crois que c'est la première fois que les équipes rassemblées ont montré quelque chose comme ça."

Propos recueillis par Roberto Chinchero