Vasseur : Dépasser trois fois la Red Bull et finir 2e, c'est inhabituel !

Les titres mondiaux étant joués depuis longtemps, tout comme la place de vice-Champion du monde pilotes depuis le week-end dernier, l'un des derniers gros enjeux de la dernière manche de la saison 2023 de F1 est celui de savoir qui terminera second du classement constructeurs.

Alors qu'il reste au total 43 points à attribuer au maximum, l'écart entre Mercedes et Ferrari n'est que de quatre unités ; il n'avait plus été aussi faible depuis la manche d'ouverture de la saison, à Bahreïn. Il faut dire que la marque à l'étoile, qui occupe la seconde place depuis le GP d'Espagne début juin, perd progressivement des points sur la Scuderia depuis le retour de la trêve, quand 56 unités séparaient les deux structures. Depuis lors, Mercedes n'a en effet réussi à faire mieux aux points qu'une seule fois, au Qatar.

Plus inquiétant pour l'écurie dirigée par Toto Wolff, les deux dernières sorties ont montré que la SF-23 disposait, dans des conditions différentes, d'un avantage sur la W14, Charles Leclerc jouant même la victoire face aux deux Red Bull à Las Vegas. Et c'est bien sur cette dynamique que compte s'appuyer Frédéric Vasseur pour aller chercher ce titre de vice-champion.

Le dirigeant français ressort toutefois de Las Vegas avec un sentiment quelque peu mitigé : certes, Leclerc a joué la victoire, mais le Safety Car déployé peu après son arrêt ne l'a pas aidé du tout. "C'est sûr que de notre côté, c'est un sentiment étrange", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com lui a demandé de résumer la soirée de samedi. "Vous faites la pole position, vous dépassez trois fois la Red Bull en course, et vous finissez deuxième. Ce n'est pas habituel !"

"Mais je pense aussi que le timing de la voiture de sécurité a été le pire scénario pour nous, quatre tours après notre arrêt. C'est comme ça. Charles a fait du très bon travail. Mais même Carlos [Sainz], et si vous tenez compte de l'histoire du jeudi, de l'histoire des EL1, plus l'incident au premier virage, il était 20e ou 18e, et il est remonté en sixième position. Pour nous, dans l'ensemble, c'est un bon week-end."

J'ai été un peu surpris, probablement moins que Checo !

La deuxième place de Leclerc est intervenue suite à une manœuvre de dépassement audacieuse sur Sergio Pérez dans le virage 14 du dernier tour. Le patron de la Scuderia a reconnu ne pas s'attendre à ce que le Monégasque parvienne à passer

"C'était à la limite. Mais le tour précédent, à un moment donné, j'ai dit que nous allions essayer de le faire, mais j'avais l'écart sur mon écran, et je me suis dit : 'Wow, non, il est trop loin, il est trop loin'. Mais le tour suivant... J'ai été un peu surpris, probablement moins que Checo ! Mais c'était une très belle manœuvre et je pense qu'il était très motivé, disons, pour la faire."

À la question de savoir si les températures basses de Las Vegas ont aidé Ferrari dans la gestion des pneus, Vasseur assure que son équipe n'a pas seulement surfé sur des conditions particulièrement favorables : "C'était également le cas à d'autres occasions. Mais encore une fois, pour presque rien, vous pouvez aujourd'hui [aller] dans la mauvaise direction avec les pneus, ce n'est pas si facile de savoir si vous devez mettre de l'énergie ou non dans les pneus."

"C'est difficile pour tout le monde, peut-être un peu moins pour Red Bull sur l'ensemble de la saison. Si vous regardez bien, ils ont été performants dans toutes les conditions, mais pour les autres équipes, c'est un peu en dents de scie. Mais nous allons essayer de continuer à progresser."

"Si vous prenez les Mercedes, la semaine dernière [il y a deux semaines au Brésil], elles n'étaient absolument nulle part en ce qui concerne la gestion des pneus et elles ont fait une bonne course ce week-end. D'un circuit à l'autre, d'un composé à l'autre, c'est une histoire différente. Aujourd'hui, les conditions étaient assez fraîches par rapport au reste de la saison, et nous avons connu une bonne gestion."

Avec Adam Cooper