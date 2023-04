Vasseur : La sanction de Red Bull pour le budget était insuffisante

Charger le lecteur audio

L'an passé, au terme du processus d'audit mené par la FIA sur le respect du Règlement Financier 2021, il a été découvert que Red Bull Racing avait dépassé le plafond budgétaire fixé. En conséquence, l'équipe a été sanctionnée d'une amende de sept millions de dollars mais également de restrictions supplémentaires (de 10%) en matière de tests aérodynamiques couvrant une période de 12 mois qui a démarré en octobre dernier. Cependant, l'écurie a jusqu'ici dominé les trois premières épreuves de la saison 2023.

Quand il lui a été demandé s'il était surpris de voir Red Bull surmonter pour le moment aussi bien ces sanctions pour une infraction que la structure autrichienne a reconnue, le directeur Ferrari Frédéric Vasseur, arrivé après que les pénalités ont été prononcées, a répondu : "Je pense que ce n'était pas une pénalité. C'était très léger."

"Si vous considérez qu'en gros, nous allons gagner un peu moins d'une seconde sur la saison sur le plan aérodynamique, quand vous recevez une pénalité de 10% de cela, c'est un dixième. Et comme il ne s'agit pas d'une progression linéaire, c'est probablement moins, et vous êtes autorisé à dépenser cet argent ailleurs. Cela signifie que pour moi, la pénalité est marginale."

À la question de savoir s'il pensait que Red Bull avait fait du bon travail pour gérer la pénalité ou bien que la pénalité n'était pas assez sévère, il a répondu : "Les deux : ils ont fait du bon travail, et je reste convaincu que la sanction était très légère. Si vous prenez en compte le taux de développement que nous avons au cours de la saison, si vous prenez en compte le fait que si vous avez un solde de 10% à la fin, ce n'est pas quelque chose de linéaire, vous y ajoutez aussi la performance."

"Et puis ce que vous économisez dans la soufflerie, vous pouvez le dépenser ailleurs pour économiser du poids, etc. Je ne suis pas sûr que l'effet soit énorme. Et on peut considérer qu'il y a un avantage en début de saison, parce que les dépenses ont été plus importantes l'année précédente."

"Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas fait du bon travail, parce que je pense honnêtement qu'ils ont fait du très bon travail sur la voiture. Je n'essaie pas du tout de trouver des excuses. Ce n'est pas ça. Mais si vous me demandez si la pénalité est trop légère, je réponds 'oui'."

Avec Adam Cooper