Tsunoda encensé : "Mentalement, il est passé à un autre niveau"

Yuki Tsunoda s'est qualifié dans le top 10 lors des trois derniers Grands Prix, devançant à chaque fois Daniel Ricciardo, son coéquipier plus expérimenté. Ses belles qualifications ont également été récompensées par des points avec une septième place en Australie, facilitée par les abandons de Max Verstappen et Lewis Hamilton et la pénalité de Fernando Alonso, et une dixième position au mérite lors de sa course à domicile.

À Suzuka, le pilote VCARB a compensé un mauvais départ par plusieurs manœuvres de dépassement spectaculaires et en bénéficiant d'un changement de pneus très bien exécuté lorsqu'un groupe de cinq pilotes se battant tous pour la dixième place se sont arrêtés dans le même tour.

"Il a dit qu'il y est allé avec l'esprit d'un samouraï", a indiqué Peter Bayer, PDG de VCARB, à Motorsport.com. "Je pense qu'il s'agit d'un exploit incroyable pour lui, devant son public et devant Honda. Quelqu'un m'a dit que c'était la première fois [qu'un Japonais] marquait un point dans au GP du Japon depuis 2012 avec [Kamui] Kobayashi, c'est donc une grande réussite de la part de Yuki, honnêtement. C'était un pilotage impeccable de sa part. Il gérait les pneus quand il le fallait, il attaquait quand il le fallait. Il a bénéficié du soutien de l'équipe pour son arrêt au stand. Dans l'ensemble, je suis très, très content de lui."

La pression d'une course devant son public n'a pas déstabilisé Tsunoda, d'après Bayer, ce qui reflète un changement dans l'approche du pilote cette année. "C'est quelque chose que nous avons vu lors des deux dernières courses, il a fait de gros progrès mentalement parlant. Au cours de l'hiver, il a fait d'énormes progrès sur le plan physique, mais mentalement, il est passé à un autre niveau. Il en tire de l'énergie au lieu de se laisser distraire. Je pense qu'il s'agit là d'un très grand pilotage de sa part."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo de: Red Bull Content Pool

Depuis le début de la saison 2024, Tsunoda s'est qualifié devant Lance Stroll, pilote d'une Aston Martin aux meilleures performances, lors de chaque épreuve. Mais selon Bayer, il est trop tôt pour affirmer si l'équipe de Faenza est mesure de continuer à infiltrer le groupe des cinq meilleures équipes ou non.

"Je dois faire attention avec ça", a-t-il confié. "Ce qui nous a probablement aidés [au Japon], c'est qu'il semble que Lance n'ait initialement pas tiré autant d'avantages de son évolution que nous le pensions. Et nous avons été un peu meilleurs ici que ce que nous pensions, parce que nous pensions que ce n'était pas un circuit pour nous. De plus, notre nouvelle évolution est probablement plus orientée vers les courses à venir."

"Mais je dois dire que l'équipe est honnêtement très concentrée sur la recherche du gain d'un centième ici, d'un dixième là. C'est un gros effort pour lequel tout le monde se bat. Et je pense qu'il est homogène, c'est probablement ce qui nous permet de nous faufiler dans le top 10. Ce que nous avons ressenti, et c'est ce dont nous sommes fiers dans une certaine mesure, c'est que c'est la première fois que nous sommes dans le top 10 au mérite et pas parce qu'il s'est passé quelque chose ou que quelqu'un s'est raté."